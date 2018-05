Green Book | nei rifiuti l' Italia è un paese diviso a metà

huffingtonpost

(Di venerdì 4 maggio 2018) Il, il rapporto sulla gestione deiurbani ina cura della Fondazione utilitatis in collaborazione con Cassa depositi e prestiti e realizzato per Util(la Federazione che riunisce le aziende operanti nei servizi pubblici dell'acqua, dell'ambiente, dell'energia elettrica e del gas), ci dice delle cose nuove ed interessanti sul settore.Il primo dato chiaro che emerge dal Rapporto è che il Nordha ottime performance economiche e ambientali grazie al binomio "riciclaggio/termovalorizzazione" (come accade nel Nord Europa), mentre nel Centro e soprattutto nel Sud sussistono peggiori performance economiche e ambientali grazie alla formula "poco riciclaggio, impianti di selezione, discarica" (cosi come accade nei Paesi del Sud Europa e nei paesi in via di sviluppo).Nel Nordsi fa il 65% di raccolta differenziata, il 25/30% di ...