Grande Torino | una leggenda conquistata sul campo

Accadde oggi : il 4 maggio 1949 finiva la leggenda del Grande Torino - 69 anni fa la tragedia di Superga [GALLERY] : 1/7 LaPresse ...

Grande Torino : per sempre campioni - per sempre giovani : Com'è difficile, ogni volta, immaginare quel giorno, quel 4 maggio del 1949. La tragica fine di un sogno, uno dei più belli, uno dei più intensi. L'Italia rinasceva, ricostruita sulle macerie di una guerra assurda. E il calcio, con le sue utopie e i suoi miti, i prati restituiti al verde, aiutava ad andare avanti, a credere. C'era la speranza, sì la speranza, in quel pallone che rotolava verso nuovi e più ...

Juve-Napoli : Sarri omaggia il Grande Torino : Maurizio Sarri rende omaggio al Grande Torino. Alla vigilia della sfida scudetto contro la Juventus, il tecnico del Napoli si è recato a Superga, ieri sera, per un momento di raccoglimento davanti alla lapide che ricorda il nome di Valentino Mazzola e compagni. Un gesto non nuovo, quello di Sarri, da sempre affascinato dalla storia della squadra spazzata via dall’incidente aereo di 69 anni fa. “Quando si viene a Torino è obbligatorio ...

Il funerale del Grande Torino finirà oggi - sessantanove anni dopo Superga : Servirebbe forse un nuovo Osvaldo Soriano per raccontare il funerale più lungo del mondo, che finirà oggi a Torino, poco prima dell'ora di pranzo. Sauro Tomà , l'ultimo giocatore del Grande Torino sopravvissuto alla tragedia aerea di Superga è morto martedì, a 92 anni. Alla notizia, ...

Toromania : Tomà - l'ultimo Invincibile. Ora il Grande Torino è di nuovo riunito : Nel 2011 se n'era andato l'unico altro superstite degli Invincibili, il secondo portiere Renato Gandolfi : o ra il Grande Torino in questo mondo non c'è più , vive nei ricordi, nei pochi filmati a ...

