Grande Fratello 2018 | querela in vista per delle dichiarazioni

Grande Fratello 2018 : nuovo "caso bestemmia" sotto accusa Veronica Satti : La figlia di Bobby Solo rischia seriamente la squalifica dal gioco.

Grande Fratello a luci rosse : Lucia fa la doccia? Agguato da dietro - finimondo sotto l'acqua : Nella casa del Grande Fratello 15 , il reality campione d'ascolti condotto da Barbara D'Urso , il centro nevralgico è quasi sempre la doccia, teatro di spettacoli ad alto tasso erotico. L'ultimo ha come protagonista lucia. O meglio, una coppietta: lucia e Filippo . Già, perché lei si gode il getto d'acqua calda in bikini, ma viene raggiunta da ...

Le punizioni a metà del «Grande Fratello» : «Al Grande Fratello ho visto cose raccapriccianti». Non siamo noi a dirlo, come abbiamo già fatto altre volte. Ma Cristiano Malgioglio, che del reality è parte integrante, il suo opinionista di punta ...

Grande Fratello 15 | Puntata 4 maggio 2018 | Anticipazioni : Grande Fratello 15, il reality condotto da Barbara D'Urso con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, si può seguire, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16:10, su Canale 5, con la striscia quotidiana dei fatti più rilevanti del giorno.Grande Fratello 15 | I concorrentiprosegui la letturaGrande Fratello 15 | Puntata 4 maggio 2018 | Anticipazioni pubblicato su Gossipblog.it 04 maggio 2018 08:41.

Grande Fratello 15 : Veronica Satti ha bestemmiato? [VIDEO] : Non c’è pace per Carmelita D’Urso, la conduttrice napoletana che ogni pomeriggio ci ospita nel suo salotto televisivo Pomeriggio 5, offrendoci il suo caffeuccio dovrà forse affrontare un’altra puntata impegnativa di Grande Fratello martedì 8 maggio. Grande Fratello 15: Veronica Satti ha bestemmiato? Pare che nella notte del 3 maggio la concorrente Veronica Satti nonché figlia del cantante Bobby Solo abbia bestemmiato. Un utente ha ...

Grande Fratello 15 : due concorrenti arrivano quasi alle mani : Da circa tre settimane su Canale 5 è tornato il reality show più amato e longevo della televisione italiana, il Grande Fratello. Per la quarta volta alla conduzione del programma vi è l'amatissima Barbara D'Urso che, nonostante i mille impegni con Pomeriggio 5 e Domenica Live, ha scelto di buon grado di tornare nel programma che quindici anni fa l'ha resa famosa al pubblico nelle vesti da conduttrice. Infatti, la Carmelita nazionale era nota ...

Aida Nizar - Grande Fratello 2018/ Attacco a Luigi Favoloso : "Sei stato meschino. Contro di me battute volgari" : Grande Fratello 2018, Aida Nizar si confronta con Luigi Favoloso e lancia dure accuse: "Sei stato meschino. Contro di me battute volgari, schifose"(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 07:00:00 GMT)

Grande Fratello 2018 : querela in vista per delle dichiarazioni : Nonostante il Grande Fratello sia iniziato da circa due settimane, è già al centro delle polemiche. La situazione è degenerata con l'ingresso nella casa dell'esplosiva Aida Nizar, famosa in Spagna per aver partecipato a un'edizione della versione spagnola del reality con l'ex naufrago Marco Ferri, da poco reduce dell'Isola dei famosi. Da alcuni giorni Aida ha confessato di avere dei problemi allo stomaco e per questo motivo tende a vomitare. ...

Grande Fratello 2018/ Mariana tra Alberto e Luigi : Lucia Bramieri sbotta e mette in guardia Favoloso : Grande Fratello 2018, Mariana Falace tra Alberto e Luigi Favoloso. La ragazza sempre pi vicina all'ex di Nina Moric ma Lucia Bramieri lo mette in guardia(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 06:01:00 GMT)

Grande Fratello - Lucia contro Aida : "La brutta figura l'hai fatta anche tu. Sei in nomination non per colpa nostra" (Video) : Non si placa il clima di diffidenza e di diffusa antipatia nei confronti di Aida, che continua a non essere apprezzata dal resto del gruppo.Considerata responsabile, in quanto provocatrice, dell’espulsione di Baye Dame dalla casa del Grande Fratello, la concorrente spagnola è stata redarguita da Lucia Bramieri, che le ha fatto notare come pure lei non sia uscita vincitrice dalla puntata di lunedì scorso. “Vorrei che prendessi atto del fatto ...

Grande Fratello 2018 - Luigi tra Mariana e Patrizia : ultime rivelazioni : Luigi Favoloso, triangolo amoroso con Mariana e Patrizia al GF 15: Veronica su tutte le furie Nelle prime settimane di permanenza al Grande Fratello, Luigi e Patrizia hanno stretto un legame che forse era pronto a sfociare in qualcosa di più di un’amicizia. Ora il giovane pare abbia messo gli occhi su Mariana. Quando sembrava […] L'articolo Grande Fratello 2018, Luigi tra Mariana e Patrizia: ultime rivelazioni proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello - Matteo Gentili sempre più vicino ad Alessia : «È la ragazza da presentare alla mamma» : Nuovi presunti amori al Grande Fratello . Dopo la 'platonica' liaison tra Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti, è il momento di Matteo Gentili e Alessia Prete. Matteo dimentica Paola Di Benedetto e si ...

“Bacio - bacio”. Amore sotto la pioggia al Grande Fratello : mentre gli inquilini si riparano dal temporale - due concorrenti non resistono e si mettono a cantare in giardino - zuppi fradici. Poi il momento romantico - incitati da tutti. Un’altra coppia sta sbocciando : Singing in the rain cantava Gene Kelly nell’omonima, immortale pellicola del ’52 ancora oggi ben scolpita nella mente di tutti gli appassionati di cinema. E proprio la pioggia è intervenuta di prepotenza a scombinare ulteriormente le carte del Grande Fratello, creando le premesse per un nuovo Amore che potrebbe sbocciare a breve. Dopo Lucia e Filippo, ecco infatti che tra Alessia e Matteo pare proprio essere scattato qualcosa. Nel ...

BAYE DAME & AIDA NIZAR - Grande Fratello 2018/ È scontro a distanza anche con Simone Coccia : BAYE DAME è intervenuto con una diretta Instagram e a Spy per parlare della sua esperienza al GRANDE FRATELLO e chiarire quanto accaduto con AIDA NIZAR: ecco le sue parole.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 21:43:00 GMT)