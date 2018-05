Grande Fratello 15 | due concorrenti arrivano quasi alle mani

Aida Nizar - Grande Fratello 2018/ Attacco a Luigi Favoloso : "Sei stato meschino. Contro di me battute volgari" : Grande Fratello 2018, Aida Nizar si confronta con Luigi Favoloso e lancia dure accuse: "Sei stato meschino. Contro di me battute volgari, schifose"(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 07:00:00 GMT)

Grande Fratello 2018 : querela in vista per delle dichiarazioni : Nonostante il Grande Fratello sia iniziato da circa due settimane, è già al centro delle polemiche. La situazione è degenerata con l'ingresso nella casa dell'esplosiva Aida Nizar, famosa in Spagna per aver partecipato a un'edizione della versione spagnola del reality con l'ex naufrago Marco Ferri, da poco reduce dell'Isola dei famosi. Da alcuni giorni Aida ha confessato di avere dei problemi allo stomaco e per questo motivo tende a vomitare. ...

Grande Fratello 2018/ Mariana tra Alberto e Luigi : Lucia Bramieri sbotta e mette in guardia Favoloso : Grande Fratello 2018, Mariana Falace tra Alberto e Luigi Favoloso. La ragazza sempre pi vicina all'ex di Nina Moric ma Lucia Bramieri lo mette in guardia(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 06:01:00 GMT)

Grande Fratello - Lucia contro Aida : "La brutta figura l'hai fatta anche tu. Sei in nomination non per colpa nostra" (Video) : Non si placa il clima di diffidenza e di diffusa antipatia nei confronti di Aida, che continua a non essere apprezzata dal resto del gruppo.Considerata responsabile, in quanto provocatrice, dell’espulsione di Baye Dame dalla casa del Grande Fratello, la concorrente spagnola è stata redarguita da Lucia Bramieri, che le ha fatto notare come pure lei non sia uscita vincitrice dalla puntata di lunedì scorso. “Vorrei che prendessi atto del fatto ...

Grande Fratello 2018 - Luigi tra Mariana e Patrizia : ultime rivelazioni : Luigi Favoloso, triangolo amoroso con Mariana e Patrizia al GF 15: Veronica su tutte le furie Nelle prime settimane di permanenza al Grande Fratello, Luigi e Patrizia hanno stretto un legame che forse era pronto a sfociare in qualcosa di più di un’amicizia. Ora il giovane pare abbia messo gli occhi su Mariana. Quando sembrava […] L'articolo Grande Fratello 2018, Luigi tra Mariana e Patrizia: ultime rivelazioni proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello - Matteo Gentili sempre più vicino ad Alessia : «È la ragazza da presentare alla mamma» : Nuovi presunti amori al Grande Fratello . Dopo la 'platonica' liaison tra Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti, è il momento di Matteo Gentili e Alessia Prete. Matteo dimentica Paola Di Benedetto e si ...

“Bacio - bacio”. Amore sotto la pioggia al Grande Fratello : mentre gli inquilini si riparano dal temporale - due concorrenti non resistono e si mettono a cantare in giardino - zuppi fradici. Poi il momento romantico - incitati da tutti. Un’altra coppia sta sbocciando : Singing in the rain cantava Gene Kelly nell’omonima, immortale pellicola del ’52 ancora oggi ben scolpita nella mente di tutti gli appassionati di cinema. E proprio la pioggia è intervenuta di prepotenza a scombinare ulteriormente le carte del Grande Fratello, creando le premesse per un nuovo Amore che potrebbe sbocciare a breve. Dopo Lucia e Filippo, ecco infatti che tra Alessia e Matteo pare proprio essere scattato ...

BAYE DAME & AIDA NIZAR - Grande Fratello 2018/ È scontro a distanza anche con Simone Coccia : BAYE DAME è intervenuto con una diretta Instagram e a Spy per parlare della sua esperienza al GRANDE FRATELLO e chiarire quanto accaduto con AIDA NIZAR: ecco le sue parole.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 21:43:00 GMT)

Grande Fratello : i coinquilini complottano contro Aida Nizar! : Al Grande Fratello è tempo di strategie! I coinquilini stanno complottando per buttare fuori dal gioco Aida Nizar! Ecco che cosa stanno studiando per permettere che ciò avvenga! Macchinazione giusta o imbroglio? A voi scoprirlo! I concorrenti della quindicesima edizione del Grande Fratello, proprio non riescono a simpatizzare con Aida Nizar. Il branco dopo essersi reso protagonista di spiacevoli vicende di bullismo, continua a macchinare ai ...

Baye Dame & Aida Nizar - Grande Fratello 2018/ “Minacciato dopo l'espulsione - ma non mi togliete il sorriso” : Baye Dame è intervenuto con una diretta Instagram e a Spy per parlare della sua esperienza al Grande Fratello e chiarire quanto accaduto con Aida Nizar: ecco le sue parole.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 20:14:00 GMT)

Grande Fratello : Mariana Falace ci prova con Luigi Favoloso? : Luigi Favoloso cede alle attenzioni di Mariana Falace al GF 15? Con Patrizia Bonetti eliminata dal gioco, sembrerebbe che da qualche giorno Mariana Falace abbia puntato Luigi Favoloso. Pochi minuti fa, come mostrato dalla diretta del Grande Fratello su Mediase Extra, Mariana Falace si è distesa sulle gambe di Favoloso e si è concessa a dei grattini sul divano del salotto della Casa. Secondo alcuni inquilini è solo questione di tempo e tra i ...

Grande Fratello - la bugia imbarazzante di Aida Nizar sui documenti : aveva già rischiato la galera : Tanti, anzi troppi, i segnali che stanno alimentando dubbi sulla verà identità di Aida Nizar al Grande Fratello di Barbara D'Urso . A cominciare dalla sua età, quella dichiarata, cioè 42 anni, e ...

“Ma è senza mutande!”. Grande Fratello choc - eccone un’altra. ‘In libertà’ davanti agli altri (e all’Italia intera) : “Lo ha fatto come se stesse a casa sua…” e naturalmente le telecamere riprendono tutto. Et voilà - il trash è (ancora) servito! : Abbiamo imparato a conoscere Alberto, il Tarzan di Viterbo, soltanto in questi ultimi giorni, ovvero dopo che senza indugi si è messo dalla parte di Aida, nell’eterna lotta tra il male minore e il male peggiore, all’interno della casa del Grande Fratello. Solo qualche giorno fa, durante la diretta serale, aveva ironizzato coi suoi compagni di “Dormire con il phon nel comodino”. Era notte e seduti in veranda, i concorrenti si stavano ...

Grande Fratello - la trappola di Barbara D'Urso : 'Ecco come ha trionfato in termini di share' : Il Grande Fratello continua a macinare ascolti e la formula per il successo sembra essere quella di puntare sulla volgarità . L'ultima puntata ha registrato il 27,2% di share, un picco per il quale ...