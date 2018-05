Grande Fratello 15 | colpi di scena nella prossima puntata

Grande Fratello - spento il microfono a Simone Coccia Colaiuta. Rivolta : 'È la prova del complotto - gli autori...' : Al Grande Fratello autori e regia non vogliono far sapere cos'è accaduto veramente? O peggio: vogliono nasconderlo per salvare Luigi Favoloso ? Il sospetto corre sui social e la prova sarebbe l'...

Grande Fratello - Luigi Favoloso di notte insulta Stefania Pezzopane - scatta la rissa con Simone Coccia Colaiuta : Ubriaco e molesto: Luigi Favoloso semina il panico al Grande Fratello e insulta in libertà Stefania Pezzopane , la deputata del Pd fidanzata del coinquilino Simone Coccia Colaiuta . È stato lo stesso ...

POMERIGGIO 5 - GAFFE NEL COLLEGAMENTO CON Grande FRATELLO/ Video - Matteo Gentili : “Angelo vuole il mio ca**o” : POMERIGGIO 5 torna in onda con l'ultima puntata della settimana e tante esclusive di Barbara D'Urso che anche oggi ha fatto la sua lezione di danza e la sua doppia colazione.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 19:01:00 GMT)

Matteo Gentili e Alessia Prete - Grande Fratello 2018/ Toto-bacio in Casa : poi la gaffe in diretta dalla d’Urso : Matteo Gentili e Alessia Prete sempre più vicini al bacio nella Casa del Grande Fratello 2018; Barbara d'Urso si collega in diretta e parte anche la parolaccia.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 18:19:00 GMT)

Rissa al Grande Fratello! Concorrenti se le danno di santa ragione! : Udite udite! Durante la notte, due Concorrenti della quindicesima edizione del Grande Fratello sono arrivati a darsele di santa ragione. Per quale motivo? Ma soprattutto chi sono i due protagonisti? Si sente il profumo si squalifica… Le vicende burrascose che stanno accadendo dentro la casa del Grande Fratello non smettono di tenere incollato, al piccolo schermo, il popolo televisivo. Dopo la squalifica di Baye Dame per atti di bullismo, ...

Verissimo - Baye Dame rivela : “Il Grande Fratello è diventato un incubo” : Baye Dame a Verissimo svela ciò che è successo dopo l’espulsione dal GF 15 Domani alle 16.10 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo. Tra gli ospiti ci sarà anche l’ex concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello Baye Dame. Quest’ultimo, come molti sapranno, è stato squalificato Lunedì scorso dopo aver discusso molto animatamente con Aida Nizar. Difatti proprio quella discussione ha indignato un ...

Grande Fratello - Baye Dame a Verissimo : "Aida? Ho sbagliato - non ho giustificazioni" : Baye Dame, il concorrente di ‘Grande Fratello’ squalificato dal reality a causa dell’aggressione verbale nei confronti della coinquilina spagnola Aida Nizar Delgado, a Verissimo rivela: “Fare il Grande Fratello era il mio sogno e si è trasformato nel peggiore degli incubi”.prosegui la letturaGrande Fratello, Baye Dame a Verissimo: "Aida? Ho sbagliato, non ho giustificazioni" pubblicato su Gossipblog.it 04 maggio 2018 16:58.

Grande Fratello : triangolo amoroso tra Favoloso - Mariana e Alberto : GF 15, Mariana tra Alberto e Favoloso: la concorrente molto vicina ai due ragazzi della Casa Al Grande Fratello 15 potrebbe presto nascere il primo triangolo amoroso di questa edizione. I diretti interessati, nello specifico, sarebbero Mariana, Luigi Favoloso e Alberto detto Tarzan. Quest’ultimo infatti avrebbe puntato da diversi giorni la ragazza, manifestandole con coccole […] L'articolo Grande Fratello: triangolo amoroso tra ...

Grande Fratello - Veronica Satti a rischio espulsione : ha bestemmiato? : Veronica Satti a rischio squalifica all'interno della Casa del Grande Fratello dopo che alcuni utenti hanno segnalato di aver udito una bestemmia. Giovedì durante una delle dirette, la figlia di Bobby ...

Baye Dame - Grande Fratello 2018/ “Aida Nizar? Voglio fare pace con lei!” - la confessione shock : Baye Dame è intervenuto con una diretta Instagram, lanciando un nuovo attacco ad Aida Nizar ma a Verissimo con Silvia Toffanin, dice di voler fare la pace con la spagnola.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:36:00 GMT)

Grande Fratello 15 | Puntata 4 maggio 2018 : [live_placement] prosegui la letturaGrande Fratello 15 | Puntata 4 maggio 2018 pubblicato su Gossipblog.it 04 maggio 2018 16:35.

Grande Fratello 15 | Puntata 4 maggio 2018 in diretta : [live_placement] Grande Fratello 15, il reality condotto da Barbara D'Urso con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, si può seguire, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16:10, su Canale 5, con la striscia quotidiana dei fatti più rilevanti del giorno.Grande Fratello 15 | I concorrentiprosegui la letturaGrande Fratello 15 | Puntata 4 maggio 2018 in diretta pubblicato su Gossipblog.it 04 maggio 2018 16:08.

VERONICA SATTI BESTEMMIA IN DIRETTA? RISCHIO ESPULSIONE/ Il web non perdona (Grande Fratello 2018) : VERONICA SATTI BESTEMMIA al Grande Fratello 2018: il popolo del web non perdona e chiede a gran voce la squalifica della figlia di Bobby Solo. Barbara D'Urso accontenterà il pubblico?(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:10:00 GMT)

Grande Fratello - Veronica Satti a rischio espulsione : ha bestemmiato? - VIDEO : Veronica Satti a rischio squalifica all'interno della Casa del Grande Fratello dopo che alcuni utenti hanno segnalato di aver udito una bestemmia . Giovedì durante una delle dirette, la figlia di ...