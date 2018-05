Governo | tempo ' quasi' scaduto

Maltempo Emilia-Romagna : dal Governo 9 - 5 milioni e stato di emergenza : In considerazione dell’ondata di Maltempo che ha investito tutte le province dell’Emilia-Romagna (eccetto Ferrara) tra il 2 febbraio e il 19 marzo 2018, il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, stanziando da subito 9,5 milioni di euro: le risorse andranno a finanziare gli interventi più urgenti che si sono resi necessari in questi territori. “Ci eravamo mossi subito per essere al fianco delle comunità e ...

Mezzo Governo americano è a Pechino. Dopo la - non - guerra commerciale - è tempo di pace? : ... per far passare l'idea che alla fine saranno colpiti dalle contromosse collegate alle scelte di Trump propri i suoi elettori, quelli di alcuni stati statunitensi la cui economia locale è più legata ...

Governo : Bonafede - al voto comunque vada direzione Pd - scaduto tempo : 'Salvini mette un due picche in spiaggia, fa anche ridere se vogliamo prosegue Bonafede ma tutti i cittadini hanno chiesto un Governo di cambiamento e noi siamo stati l'unica forza politica a ...

Governo : Bonafede - al voto comunque vada direzione Pd - scaduto tempo : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – “Il M5S ha impiegato due mesi per cercare un dibattito, è evidente che nessuno voleva perdere tempo”. Matteo Renzi ha “chiuso ogni possibilità di dialogo contraddicendo quello che ha detto Martina”, dunque anche se domani il segretario reggente dem dovesse ottenere la fiducia per un mandato a trattare -“ipotesi da non prendere in considerazione visto che Renzi è stato chiarissimo- ...

Renzi chiude a Di Maio. L'ex premier : 'Governo a tempo per riscrivere le regole' : ... ignorato nelle parole delL'ex premier, chiederà alla direzione di ottenere il via libera all'incontro con i grillini : 'Incontrare Di Maio è normale, magari in streaming; votare la fiducia a un ...

Renzi a Che tempo che fa ha aperto a un Governo tra Pd - M5s e Centrodestra : Scommettiamo? La maggior parte dei giornali di domani bucherà la notizia centrale dell’intervista di Matteo Renzi alla trasmissione di Rai 1 Che tempo che fa, per altro ribadita da lui stesso in finale di intervista. Anziché titolare sull’inaspettata apertura di di Renzi verso sia il M5S che il Centrodestra per un governo istituzionale, titoleranno sulla chiusura verso un governo politico M5S-PD. Eppure, un governo politico di unità ...

L'intervista di Renzi a Che tempo che fa : 'Nessuna fiducia a un Governo Di Maio' : 'Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo, non possiamo far passare il messaggio che 4 marzo è stato uno scherzo' dice, a proposito di un accordo di governo con i cinque stelle l'...

Renzi torna in campo. “Un Governo a tempo per riscrivere le regole” : No a «fare i badanti a un governo M5S», ma disponibilità a «scrivere le regole insieme» se i vincitori delle elezioni proporranno «una legge elettorale e riforme costituzionali». A quasi due mesi dalla débâcle elettorale, nonostante la promessa di uscire di scena per indossare i panni del «senatore semplice di Scandicci», Matteo Renzi torna in tv, ...

Renzi a Che tempo che fa : “Chi ha perso le elezioni non può andare al Governo. Incontro con Di Maio sì - fiducia no” : “Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo. 7 italiani su 10 hanno votato o per Salvini o per Di Maio. Noi non possiamo con un gioco di palazzo uscire dalla porte d entrare dalla finestra. Il governo lo deve fare chi ha vinto”, ha dichiarato Matte Renzi a Che tempo che fa. “Incontrarsi con Di Maio sì, votare la fiducia a un governo Di Maio no. Anche per rispetto per chi ci guarda da casa, la gente sennò poi ...

Def - Rettore Unicusano : 'Bene Governo - emanato in tempo utile' : ... Padoan: 'Creati più di un milione di posti di lavoro, la crescita può superare il 2%' 26 aprile 2018 Nessun commento Il Ministro dell'Economia Padoan presenta il Def 2018 e rivendica i buoni ...

Governo - Martina prende tempo "Il 3 maggio Direzione del Pd" "Difficoltà e differenze col M5S" : Il Pd riconosce il "passo" del M5S di chiudere il confronto con la Lega, ma "al tempo stesso non nascondiamo le differenze tra noi, è giusto dirlo per serietà e responsabilità". Così il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, dopo le consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico Segui su affaritaliani.it