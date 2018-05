Governo | Salvini rilancia Ma è tardi

Salvini propone un "Governo a tempo" pur di scongiurare l'esecutivo del Presidente - ma M5s non abbocca : La paura di un governo istituzionale sostenuto da Forza Italia, Pd e da quelli che la Lega definisce i "particolarmente responsabili", che tuttavia dovrebbero essere solo alla Camera un centinaio, piomba nelle stanze di via Bellerio dove nel pomeriggio si è riunito il consiglio federale del Carroccio. Quindi Matteo Salvini, insieme allo stato maggiore del partito, studia la proposta da mettere sul tavolo del Capo dello Stato quando ...

Salvini propone un Governo “a tempo” per tornare a votare - però «mai col Pd» : L’idea è quella di un Esecutivo che lavori fino a dicembre e faccia la nuova legge elettorale con il “premio” di maggioranza |

Salvini : Governo con M5s fino a dicembre - intesa su pensioni e fisco Video : Il leader del Carroccio, Matteo Salvini, boccia senza appello la possibilita' di un governo tecnico [Video] con un premier alla Mario Monti e per la costituzione di un nuovo governo rilancia l’appello al Movimento 5 stelle capitanato da Luigi Di Maio con il quale si continua a registrare una sintonia su diversi punti programmatici – dalla riforma pensioni al fisco passando per scuola e lavoro – ma ancora leghisti e pentastellati non sono stati ...

Governo - Salvini : 'Se M5s non vuole un accordo - resta solo il voto' : Se non si raggiungerà un accordo con il M5s per un Governo a tempo fino a dicembre, "allora rimane solo il voto, di più non posso fare, non posso fare miracoli". Lo ha detto il segretario della Lega, ...

Governo di scopo coi 5S - la verità Mossa concordata Salvini-Silvio Ma arriva il no : 'Occasione persa' : Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si sono sentiti al telefono venerdì mattina. Una conversazione durata quasi trenta minuti intorno alle ore 10, poco prima del consiglio federale della Lega in Via Bellerio. Quindi l'ultima proposta del leader del Carroccio ai 5 Stelle... Segui su affaritaliani.it

Salvini pensa all'incarico di Governo ma non convince Mattarella Video : L’intricata situazione sulla composizione del prossimo governo nazionale, non sembra trovare ancora soluzione. La direzione del Partito Democratico convocata oggi ha messo la parola fine al dialogo con i 5 stelle [Video]; mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella cerca una soluzione per evitare che si torni a nuove elezioni senza una nuova legge elettorale. Si rischierebbe infatti di avere un risultato similare a quello maturato il ...

Governo : Guerini - no esecutivi con Di Maio o Salvini - Pd ascolterà Colle : Roma, 4 mag. (AdnKronos) – “Non ci sono le condizioni per fare un Governo politico né con Di Maio né con Salvini, il Pd ascolterà il Presidente Mattarella e proseguirà nel suo approccio costruttivo. Una decisione che tutti siamo chiamati a rispettare e a condurre con coerenza”. Lo scrive Lorenzo Guerini su ‘Democratica’ ricordando la decisione assunta ieri nella Direzione Pd. L'articolo Governo: Guerini, no ...

Salvini : no a premier tecnico - Governo con M5S fino a dicembre per riforma elettorale e blocco aumento Iva : «Se di governo tecnico, di scopo o istituzionale, l'incarico va dato partendo da chi ha vinto le elezioni, escludo qualsiasi tecnico alla Monti. E ribadisco l'invito a M5S come fare...

Salvini rilancia un Governo Lega-M5s fino a dicembre : "Ho un premier per Mattarella" : La Lega alle prossime consultazioni chiederà a Mattarella di dare incarico a un governo che parta dal centrodestra col sostegno del M5S che faccia "poche cose fatte bene fino a dicembre, approvare una legge elettorale su...