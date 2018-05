Governo | Mattarella | nuovo giro di consultazioni lunedì Si va verso preincarico a Salvini

Trattative Governo - pace 'armata' in casa PD : Mattarella dà l'incarico? [LIVE] Video : - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, se partiti arriveranno ancora soltanto dei veti e dei no, per Sergio Mattarella è arrivato il momento di mettere in campo il suo esecutivo. L'obiettivo del Presidente della Repubblica sarebbe quello di realizzare delle consultazioni lampo, affidando l'incarico ad un uomo delle istituzioni, un tecnico, un esperto di conti, che potrebbe ricevere l'incarico gia' nella giornata di ...

Governo di tregua poi voto a ottobre : perché secondo Mattarella è l'ipotesi "peggiore" : Dopo due mesi di calma serafica dal Colle inizia a trapelare insofferenza. Ultimo giro di consultazioni I partiti hanno i giorni contati. Le loro liti, i veti, gli insulti, i finti accordi, le lotte intestine...

Governo di tregua - Mattarella pronto al piano B. E spunta l'ipotesi Lucrezia Reichlin : ...di tregua o di emergenza per arrivare almeno a fine anno e che al Quirinale si proverà a comporre se ci sarà la disponibilità dei partiti a sostenerlo in modo da evitare che la crisi politica non ...

Trattative Governo - pace 'armata' in casa PD : Mattarella dà l'incarico? [LIVE] : - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, se partiti arriveranno ancora soltanto dei veti e dei no, per Sergio Mattarella è arrivato il momento di mettere in campo il "suo" esecutivo. L'obiettivo del Presidente della Repubblica sarebbe quello di realizzare delle consultazioni lampo, affidando l'incarico ad un uomo delle istituzioni, un tecnico, un esperto di conti, che potrebbe ricevere l'incarico già nella giornata di ...

Lunedì nuove consultazioni di Mattarella - martedì si prova un Governo : Dopo due mesi di stallo, Lunedì al Quirinale il giorno della verità con un altro giro di consultazioni lampo, che si concluderà con gli incontri con i presidenti di Camera e Senato - Questo il ...

il tassello che mancava : lunedì nuove consultazioni di Mattarella - poi martedì si prova un Governo : Dopo due mesi di stallo, lunedì al Quirinale il giorno della verità. Il Capo dello Stato ha convocato i partiti per un giro di consultazioni lampo, che si concluderà con gli incontri con i presidenti ...

Governo : lunedì ultima chiamata Mattarella - poi proporrà suo esecutivo/Adnkronos : Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Tempo scaduto. lunedì prossimo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, convocherà nuovamente le forze politiche e i presidenti delle Camere al Quirinale per un terzo e ultimo giro di consultazioni. Se emergerà la possibilità di dar vita a maggioranze parlamentari in grado di sostenere un Governo, diverse da quelle ipotizzate nelle settimane scorse e risultate impraticabili (centrodestra-M5S e M5S-Pd), ...

Governo : lunedì ultima chiamata Mattarella - poi proporrà suo esecutivo/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Tutto ciò dovrà però avvenire entro lunedì. Dopo sarà il Capo dello Stato a prendere una sua iniziativa, a ormai più di due mesi dalle elezioni. Un tempo che Mattarella ha lasciato trascorrere per rispettare l’esito delle urne e per dare modo alle forze politiche di confrontarsi per verificare la possibilità di “intese per formare una coalizione che possa avere la maggioranza in Parlamento e quindi far nascere e ...

Governo : lunedì ultima chiamata Mattarella - poi proporrà suo esecutivo/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Per questo è necessario un Governo che riesca almeno ad arrivare a dicembre per approvare una manovra in grado di limitare o impedire l’aumento dell’Iva o comunque di accompagnarlo con misure che ne bilancino le implicazioni negative. Un’esigenza che Mattarella porrà davanti alle forze politiche, sperando in un soprassalto di responsabilità. Lo sbocco dovrebbe essere l’appoggio ad un esecutivo con ...

Governo : lunedì nuove consultazioni di Mattarella - ecco il calendario : Il Capo dello Stato vuole capire se ci sono altre proposte finora rimaste coperte, novità di cui alcuni parlano ma che non sono mai state formalizzate

Governo - lunedì nuove consultazioni. Mattarella : "Ditemi se ci sono altre maggioranze" : Il pesidente della Repubblica pressa i partiti. "Tramontata anche la possibile intesa M5s-Pd" Direzione Pd, si va verso la conta. Scintille Calenda-Fassino Mattarella prepara l'ultima carta. Governo ...

Governo - MATTARELLA "LUNEDÌ CONSULTAZIONI IN UN SOL GIORNO"/ Colle pressa partiti : maggioranza o Governissimo : GOVERNO, le trame di MATTARELLA: lunedì nuove CONSULTAZIONI in un sol giorno. maggioranza o GOVERNO di tregua fino a dicembre: il Colle attende la Direzione Pd per ufficialità convocazioni