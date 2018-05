Governo : Martina - risposte serie - basta propaganda M5S-Lega : Roma, 4 mag. (AdnKronos) – “A due mesi dal voto il Paese ha bisogno di risposte serie. Chi ha prevalso il 4 marzo ha fallito, ma ancora gioca alla propaganda”. Lo scrive su twitter il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina. L'articolo Governo: Martina, risposte serie, basta propaganda M5S-Lega sembra essere il primo su Meteo Web.

Direzione Pd - tutti col segretario Martina : 'Mai al Governo con M5s e Lega : Votata all'unanimità la relazione finale del 'reggente' che ha sancito la tregua tra le varie correnti dem, almeno fino all'Assemblea, ma la data non è stata ancora fissata -

E nel Pd scoppia la pace : tutti con Martina che dice : 'mai al Governo con M5s e Lega' : Di due cose Martina si dice sicuro: il confronto con M5s è capitolo chiuso , "era una sfida politica, non una rinuncia", e mai soci Salvini, Meloni e Berlusconi Ora, dice Martina, occorre supportare ...

Direzione Pd - Martina : 'Con M5s capitolo chiuso. No a Governo centrodestra'. Direzione approva all'unanimità relazione : "Siamo senza una linea politica. E' un fatto che se anche ci mettiamo tutti d'accordo non cancelliamo", aggiunge. "Ma quale resa incondizionata di Martina. Mi sembra che il tema del dialogo con il ...

E improvvisamente nel Pd scoppia la pace : tutti con Martina che dice : 'mai al Governo con M5s e Lega' : Di due cose Martina si dice sicuro: il confronto con M5s è capitolo chiuso , "era una sfida politica, non una rinuncia", e mai soci Salvini, Meloni e Berlusconi Ora, dice Martina, occorre supportare ...

Martina : 'No al Governo con Di Maio o centrodestra : gestione partito collegiale' Video : Si è svolta questo giovedì 3 maggio la tanto attesa Direzione nazionale del #Pd dove il principale partito del centrosinistra ha discusso ai suoi massimi livelli sul proprio futuro [Video] e sull'atteggiamento istituzionale da avere in queste settimane in cui non pare profilarsi alcuna maggioranza di Governo. In particolare era molta l'attenzione su quello che avrebbe detto il reggente in carica Maurizio Martina. Vediamo qui di to le parti ...

Martina : con M5S capitolo chiuso - impossibile Governo con centrodestra. Nodo equilibri interni : Il segretario reggente chiede la fiducia «non di facciata» all’assemblea dem per «proseguire il mandato nella gestione di questa fase particolare e fino all'assemblea nazionale»...

Pd - diretta direzione – Martina : “Chiuso col M5s. Impossibile Governo col centrodestra. Chiedo fiducia fino all’assemblea” : Da una parte i renziani, dall’altra i non renziani. La riunione dell’organismo del Nazareno, fissata per decidere un eventuale dialogo con il M5s, è diventata in realtà un nuovo campo di battaglia, l’ennesimo, per decidere chi comanda nel partito, almeno nei prossimi mesi. E questo non potrà che avere delle conseguenze. La più stringente riguarda lo scenario raccontato oggi dal Corriere della Sera con un pezzo del Pd che ...

Pd - Guerini : “Non è in discussione la fiducia a Martina. Appoggio a Governo Giorgetti? Ipotesi strampalata - non esiste” : “Il documento? Un contributo per trovare l’unità nel partito, che non significa azzerare il dibattito interno”. Lo ha detto Lorenzo Guerini, a poche ore dall’inizio della direzione Pd e all’indomani della diffusione del documento dei renziani “contro la conta interna”. “Ipotesi Appoggio esterno a governo guidato da Giorgetti? È talmente strampalata che non esiste” L'articolo Pd, Guerini: ...

Governo - direzione PD : si va allo scontro finale tra Martina e Renzi? [LIVE] Video : direzione PD: il Live della giornata con tutti gli aggiornamenti - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, a poche ore dalla direzione del #Pd, sembra sempre più invalicabile il muro che divide i renziani dal fronte riunito intorno al segretario reggente Maurizio Martina. In queste ore i pontieri stanno provano a trovare un compromesso che allo stato attuale sembra piuttosto difficile da raggiungere. Salvo sorprese ...

Governo - direzione PD : si va allo scontro finale tra Martina e Renzi? [LIVE] : Giovedì scorso il Presidente della Camera Roberto Fico aveva riferito al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il risultato delle sue consultazioni, sottolineando come un dialogo tra il Movimento 5 Stelle ed il Partito Democratico si fosse aperto. A distanza di una settimana da quelle parole, Di Maio ha chiuso il 'forno' PD, arrendendosi di fronte alle nette chiusure di Matteo Renzi. Quest'oggi andrà in scena la direzione che avrebbe ...

LIVE direzione PD Governo Renzi Martina M5S Di Maio Salvini Lega Mattarella : Giovedì scorso il Presidente della Camera Roberto Fico aveva riferito al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il risultato delle sue consultazioni, sottolineando come un dialogo tra il Movimento 5 Stelle ed il Partito Democratico si fosse aperto. A distanza di una settimana da quelle parole, Di Maio ha chiuso il 'forno' PD, arrendendosi di fronte alle nette chiusure di Matteo Renzi. Quest'oggi andrà in scena la direzione che avrebbe ...

Governo - tensione alle stelle nel Pd. Martina : 'Così rischiamo l'estinzione' : "In queste ore - afferma Martina - stiamo vivendo una situazione politica generale di estrema delicatezza. Per il rispetto che ho della comunità del Partito Democratico porterò il mio punto di vista ...

Martina apre al referendum fra gli iscritti al PD sul Governo coi 5 Stelle : Il segretario reggente del Partito Democratico spiega: "La direzione del 3 maggio non deciderà se fare o non fare governo coi 5 Stelle, ma verificherà solo se ci sono le condizioni per trattare". E apre alla possibilità di un successivo referendum fra iscritti del PD.Continua a leggere