Governo | lunedì assemblea congiunta M5S

Nuovo Governo : lunedì 7 maggio nuove consultazioni : 18.00 - La Presidenza Della Repubblica ha diffuso oggi il calendario del terzo giro di consultazioni , che sarà spalmato in un'unica giornata, lunedì 7 maggio , e coinvolgerà non soltanto tutte le forze politiche, ma anche i presidenti di Camera e Senato. 10.00 - "Movimento 5 Stelle" 11.00 - "Fratelli d'Italia", "Forza Italia - Berlusconi Presidente" e "Lega - Salvini Premier" 12.00 - "Partito Democratico"16.00 - "Liberi e Uguali" 16.20 - ...

Governo : Mattarella concede ancora due giorni agli schieramenti. Lunedì rapide consultazioni : Non si può procastinare oltre, il Paese ha bisogno di un Governo . Lo sa bene Mattarella che ha dato ai partiti ancora due giorni di tempo per uscire dall'impasse.

Mattarella - Governo : lunedì consultazioni lampo/ Di Maio : "subito al voto” - ultimi sondaggi : cresce la Lega : Governo , le trame di Mattarella : lunedì nuove consultazioni in un sol giorno. Maggioranza o Governo tregua fino a dicembre: Di Maio “no al Colle, subito al voto", Salvini vuole preincarico(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 11:25:00 GMT)

MATTARELLA - Governo : LUNEDÌ CONSULTAZIONI LAMPO/ Di Maio - "no al Colle - subito al voto" : ma Salvini.. : CONSULTAZIONI MATTARELLA LUNEDÌ : o maggioranza o GOVERNO di tregua fino a dicembre. Di Maio , 'no al Colle , subito voto', Salvini chiede preincarico.

MATTARELLA - Governo : LUNEDÌ CONSULTAZIONI LAMPO/ Di Maio - “no al Colle - subito al voto” : ma Salvini.. : GOVERNO , le trame di MATTARELLA : LUNEDÌ nuove CONSULTAZIONI in un sol giorno. Maggioranza o GOVERNO tregua fino a dicembre: Di Maio “no al Colle , subito al voto", Salvini vuole preincarico(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 10:12:00 GMT)

Governo : lunedì ultima chiamata Mattarella - poi proporrà suo esecutivo/Adnkronos : Roma, 3 mag. ( Adnkronos ) – Tempo scaduto. lunedì prossimo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , convocherà nuovamente le forze politiche e i presidenti delle Camere al Quirinale per un terzo e ultimo giro di consultazioni. Se emergerà la possibilità di dar vita a maggioranze parlamentari in grado di sostenere un Governo , diverse da quelle ipotizzate nelle settimane scorse e risultate impraticabili (centrodestra-M5S e M5S-Pd), ...

Governo : lunedì ultima chiamata Mattarella - poi proporrà suo esecutivo/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Tutto ciò dovrà però avvenire entro lunedì. Dopo sarà il Capo dello Stato a prendere una sua iniziativa, a ormai più di due mesi dalle elezioni. Un tempo che Mattarella ha lasciato trascorrere per rispettare l’esito delle urne e per dare modo alle forze politiche di confrontarsi per verificare la possibilità di “intese per formare una coalizione che possa avere la maggioranza in Parlamento e quindi far nascere e ...