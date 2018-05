Governo | Guerini | no esecutivi con Di Maio o Salvini | Pd ascolterà Colle

Pd - Guerini : “Non è in discussione la fiducia a Martina. Appoggio a Governo Giorgetti? Ipotesi strampalata - non esiste” : “Il documento? Un contributo per trovare l’unità nel partito, che non significa azzerare il dibattito interno”. Lo ha detto Lorenzo Guerini , a poche ore dall’inizio della direzione Pd e all’indomani della diffusione del documento dei renziani “contro la conta interna”. “ Ipotesi Appoggio esterno a governo guidato da Giorgetti? È talmente strampalata che non esiste” L'articolo Pd, Guerini : ...

Governo - Marcucci (Pd) : “Rischio voto”. Guerini : “Tra Lega e M5S c’è un finto litigio. Aspettano di liquidare Forza Italia” : “Rischio voto anticipato? Il rischio c’è se i vincitori delle elezioni non avranno la Forza e la capacità di creare le condizioni e le capacità di fare un Governo , mi sembra che dal punto di vista programmatico problema non li abbiano, stanno solo litigando sulle poltrone, mi auguro che prevalga il senso di responsabilità”. Così il capogruppo dem al Senato Andrea Marcucci entrando alla riunione dei gruppi parlamentari del Pd ...

Governo - Guerini (Pd) al M5s : “Non servono incontri per rimarcare nostre distanze. Gioco puerile e inutile” : Luigi Di Maio arrivando alla Camera non commenta la decisione del Partito Democratico di non partecipare agli incontri proposti dai pentastellati per la giornata di oggi con tutti gli altri partiti. A illustrare la posizione dem, compatta in tutte le sue componenti sono sia Andrea Orlando “Irrituali questi incontri”, sia Lorenzo Guerini: “Non servono incontri per rimarcare la distanza dei nostri programmi. Questa è una perdita ...