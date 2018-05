Governo fino a dicembre per fare la legge elettorale e bloccare gli aumenti

Salvini apre ad un Governo a tempo : "Con M5s fino a dicembre - riscriviamo legge elettorale" : "L'incarico va dato partendo da chi ha vinto le elezioni, escludiamo qualsiasi governo tecnico alla Monti. Ribadisco l'invito ai Cinque stelle a ragionare su come accompagnare l'Italia nei prossimi mesi per un...

Salvini boccia il premier tecnico e rilancia : 'Governo con M5S fino a dicembre' : "Se di governo tecnico, di scopo o istituzionale, l'incarico va dato partendo da chi ha vinto le elezioni, escludo qualsiasi tecnico alla Monti. E ribadisco l'invito a M5S come fare insieme un governo ...

Salvini : Governo con M5S fino a dicembre - ma no tecnici : Il segretario della Lega esclude altre soluzioni, meglio un esecutivo a termine per fare la legge elettorale

"Governo con 5S fino a dicembre No a premier tecnico alla Monti" "L'incarico a chi vinto le elezioni" : "Se di governo tecnico, di scopo o istituzionale, l'incarico va dato partendo da chi ha vinto le elezioni, escludo qualsiasi tecnico alla Monti. E ribadisco l'invito a M5S come fare insieme un governo a tempo per fare poche cose e bene". Questo Matteo Salvini chiederà al presidente Sergio Mattarella lunedì, come ha anticipato in conferenza stampa a Milano. Il segretario della Lega ha indicato la durata del ...

Salvini : “Governo centrodestra-M5s fino a dicembre. Legge elettorale? Ok anche al premio alla lista” : “Se di governo tecnico, di scopo o istituzionale, l’incarico va dato partendo da chi ha vinto le elezioni, escludo qualsiasi tecnico alla Monti. E ribadisco l’invito a M5S come fare insieme un governo a tempo per fare poche cose e bene”. Questo Matteo Salvini chiederà al presidente Sergio Mattarella lunedì, come ha anticipato in conferenza stampa a Milano. Il segretario della Lega ha indicato la durata del prossimo governo ...

Pd : tregua fino ad Assemblea - ma niente Governo con M5s-Lega : La Direzione del Pd ha approvato all'unanimità la relazione del segretario reggente Maurizio Martina, dandogli un mandato pieno fino all'Assemblea nazionale e quindi a continuare a guidare il partito ...

Pd - diretta direzione – Martina : “Chiuso col M5s. Impossibile Governo col centrodestra. Chiedo fiducia fino all’assemblea” : Da una parte i renziani, dall’altra i non renziani. La riunione dell’organismo del Nazareno, fissata per decidere un eventuale dialogo con il M5s, è diventata in realtà un nuovo campo di battaglia, l’ennesimo, per decidere chi comanda nel partito, almeno nei prossimi mesi. E questo non potrà che avere delle conseguenze. La più stringente riguarda lo scenario raccontato oggi dal Corriere della Sera con un pezzo del Pd che ...

Governo - Salvini : farò il possibile fino all'ultimo - Stoccata di Di Maio : prende in giro italiani - schiavo di Berlusconi : Salvini: "Pronti a dialogo con M5s per riforme" - Matteo Salvini si era detto pronto al dialogo con i Cinque Stelle. "Sono umilmente a disposizione da oggi pomeriggio, quando e dove si vuole, con chi ...

Governo - Salvini : farò il possibile fino all'ultimo - Stoccata di Di Maio : prende in giro italiani - schiavo di Berlusconi : Salvini: "Pronti a dialogo con M5s per riforme" - Matteo Salvini si era detto pronto al dialogo con i Cinque Stelle. "Sono umilmente a disposizione da oggi pomeriggio, quando e dove si vuole, con chi ...

Salvini : fino all'ultimo proveremo a mettere insieme un Governo : Genova, 2 mag. , askanews, 'fino all'ultimo proveremo a mettere insieme un governo ma, per evitare che il Parlamento diventi un soprammobile, propongo a tutte le forze politiche, in attesa che nasca ...

Governo - Salvini : è un parto - farò possibile fino all'ultimo minuto : "Qua vince chi è più resistente, serve la Margherita itala che ho visto a Euroflora. Vediamo di riuscire a mettere in piedi questo Governo che è un parto". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo ...

Sarà un Governo ponte a guidare l'Italia fino alle elezioni nel 2019? : “Distinguere il bene comune dai molteplici interessi di parte”. Nell’intervento alle celebrazioni del primo maggio questo passaggio del discorso di Mattarella è da leggere come un appello ai partiti a evitare di guardare al proprio orticello e pensare invece al Paese che solo così “può andare incontro con fiducia al proprio domani”. Il monito sui divari sociali Per il Capo dello ...

Salvini : “Proverò fino all’ultimo a cercare i numeri per il Governo. Con i Cinque Stelle o si rivota” : «Proverò a cercare in parlamento quella forza per fare le cose che ci chiedono gli italiani. Ci proverò fino all’ultimo, ma partendo dal centrodestra che è la prima coalizione e ha vinto in Molise e Friuli». Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, arrivando a una festa del partito. Chiederà un pre-incarico per fare un governo? «Perch...

Salvini : 'Proverò fino all'ultimo a formare un Governo' : "Proverò a cercare in parlamento quella forza per fare le cose che ci chiedono gli italiani. Ci proverò fino all'ultimo". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, specificando che il ...