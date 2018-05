Governo e consultazioni | Renato Farina | rinchiudiamo i leader | affamiamoli e Caos

Nuovo Governo : lunedì 7 maggio nuove consultazioni : 18.00 - La Presidenza Della Repubblica ha diffuso oggi il calendario del terzo giro di consultazioni , che sarà spalmato in un'unica giornata, lunedì 7 maggio , e coinvolgerà non soltanto tutte le forze politiche, ma anche i presidenti di Camera e Senato. 10.00 - "Movimento 5 Stelle" 11.00 - "Fratelli d'Italia", "Forza Italia - Berlusconi Presidente" e "Lega - Salvini Premier" 12.00 - "Partito Democratico"16.00 - "Liberi e Uguali" 16.20 - ...

