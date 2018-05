Governo di tregua | Mattarella pronto al piano B E spunta l' ipotesi Lucrezia Reichlin

Di Maio - M5S - e il muro al Governo : «Non esiste tregua per i traditori del popolo» : «Se il governo di tregua nasce è perché Salvini si è alleato con il Pd». «Non esiste tregua per i traditori del popolo, questo deve essere chiaro. Ma non per il presidente che è stato fin troppo ...

Di Maio chiude a un Governo del Presidente : "Non esiste tregua - sarebbe un tradimento del popolo" : Fedriga intanto si dice preoccupato per un possibile esecutivo del Presidente: farà di tutto, tranne legge elettorale. E il Pd è pronto a dare il sostegno a un Governo di tregua su richiesta del Capo dello Stato: avrebbe il nostro sostegno - dice Ettore Rosato, vice Presidente alla Camera

M5s : 'No ad un Governo di tregua - meglio il voto' : Roma, 4 mag. , askanews, I governi tecnici, di 'tregua', di transizione, del presidente 'sono fatti per tirare a campare e gli italiani non ce la fanno più, preferisco andare a votare'. Lo ha detto, ...

M5S - Di Maio 'Se si fa un Governo tregua partiti traditori popolo' : Il fondatore del Movimento Cinque Stelle torna a parlare di politica. Per Beppe Grillo in Italia c'è stato 'un colpo di Stato alla rovescia' in cui è stata 'usata la democrazia' per impedire al M5S ...

Ultimatum Mattarella : maggioranza o Governo di tregua : ... la relazione di Martina è stata approvata all'unanimità dal Partito Democratico, con la decisone condivisa di non dare supporto a nessun tipo di governo che veda un'alleanza Politica con il ...

M5S : "Nessun Governo tregua" : "Ho la convinzione - aggiunge - che se si facesse un governo per tirare a campare i cittadini sarebbero ancora più disaffezionati alla politica".

Di Maio : no Governo di tregua - elezioni : 9.37 "Berlusconi e Renzi sono d'accordo. Ora sarà Salvini a decidere se aiutarli o meno a fare un governo contro di noi. Stanno cercando il pretesto, le riforme o una nuova legge elettorale. Ma una nuova legge non si può fare, ci infileremmo in un inferno. Bisogna tornare al voto il 24 giugno". Così Di Maio, capo politico del M5S,al "Fatto Quotidiano". "Diciamo no a un nuovo 'Nazareno',magari con Giorgetti premier...e sarebbe peggio un ...

Rosato : sì del Pd a Governo di tregua : 9.03 "Un governo di tregua proposto da Mattarella avrebbe il nostro sostegno. Da discutere chi c'è dentro e per fare cosa". Lo dice Rosato (Pd), a Radio1. "Possiamo fare un governo istituzionale, delle regole. Non è una proposta di Renzi, è una proposta del Pd",aggiunge. In caso di elezioni, "discuteremo chi può essere il nostro candidato premier. Gentiloni ha tutte le carte in regola, sta facendo bene il premier".

Il piano del Colle : Governo di tregua per superare l'emergenza economia : Servirà allora un personaggio 'imparziale', un grand commis che sia esperto di economia. Uno tipo il palermitano Alessandro Pajno, docente di diritto amministrativo, presidente di sezione del ...

Governo di tregua poi voto a ottobre : perché secondo Mattarella è l'ipotesi "peggiore" : Dopo due mesi di calma serafica dal Colle inizia a trapelare insofferenza. Ultimo giro di consultazioni I partiti hanno i giorni contati. Le loro liti, i veti, gli insulti, i finti accordi, le lotte intestine...

Governo di tregua - Mattarella pronto al piano B. E spunta l'ipotesi Lucrezia Reichlin : ...di tregua o di emergenza per arrivare almeno a fine anno e che al Quirinale si proverà a comporre se ci sarà la disponibilità dei partiti a sostenerlo in modo da evitare che la crisi politica non ...

Pd : tregua fino ad Assemblea - ma niente Governo con M5s-Lega : La Direzione del Pd ha approvato all'unanimità la relazione del segretario reggente Maurizio Martina, dandogli un mandato pieno fino all'Assemblea nazionale e quindi a continuare a guidare il partito ...

Governo - nuove consultazioni al Quirinale per un esecutivo di tregua : Il Governo del presidente senza il partito del presidente rischia di diventare una mission impossible. La radicalizzazione dello scontro interno al Pd e il muro alzato da Luigi Di Maio ieri sera a ...

Che cos’è il “Governo di tregua” - l’ultima (pessima) idea per uscire dallo stallo : Un governo semi-istituzionale con un orizzonte temporale limitato e pochi obiettivi: di che parliamo con l'espressione "governo di tregua".Continua a leggere