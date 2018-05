Governo di tregua | M5s dice no Grillo | referendum sull' euro

Di Maio - no a Governo di tregua : "Si voti subito - anche il 24 giugno" - : A pochi giorni dalle nuove consultazioni del presidente della Repubblica , programmate per lunedì 7 maggio , il leader politico del M5s rilancia il ritorno alle urne. Se un accordo per un esecutivo ci ...

Governo di tregua? Di Maio : complotto Renzi-Berlusconi - popolo tradito. Al voto il 24 giugno : Il giorno dopo la direzione del Pd, che ha chiuso all’unanimità sull’intesa con i 5 Stelle, facendo capire che chi comanda ancora è Renzi, un fedelissimo dell’ex premier, l’attuale vicepresidente della Camera Ettore Rosato apre alla formula del Governo di tregua. Un esecutivo istituzionale, quello che il presidente della Repubblica Mattarella sarebbe pronto a proporre dopo 3 giri di consultazioni a vuoto e un nuovo giro di colloqui che ...

Di Maio (M5S) e il muro al Governo : «Non esiste tregua per i traditori del popolo». Grillo : «Colpo di Stato alla rovescia» : Sull’ipotesi di un esecutivo di tregua, il leader M5S: «Il presidente è Stato fin troppo paziente. Avevano l’opportunità». «Ora al voto il prima possibile. Anche il 24 giugno. Abbiamo studiato che si può fare»

Di Maio - M5S - e il muro al Governo : «Non esiste tregua per i traditori del popolo». Grillo : «Colpo di Stato alla rovescia» : «Se il governo di tregua nasce è perché Salvini si è alleato con il Pd». Così Luigi Di Maio, conversando con i cronisti in Transatlantico sui possibili scenari di governo, dopo le parole del ...

Governo di tregua - Mattarella pronto al piano B. E spunta l'ipotesi Lucrezia Reichlin : Più di sessanta giorni a disposizione. Sei incontri al Quirinale, quattro con i presidenti delle Camere e una valanga di incontri, riunioni di partito, interviste e dichiarazioni. La misura...

Di Maio chiude a un Governo del Presidente : "Non esiste tregua - sarebbe un tradimento del popolo" : Fedriga intanto si dice preoccupato per un possibile esecutivo del Presidente: farà di tutto, tranne legge elettorale. E il Pd è pronto a dare il sostegno a un Governo di tregua su richiesta del Capo dello Stato: avrebbe il nostro sostegno - dice Ettore Rosato, vice Presidente alla Camera

