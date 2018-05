Governo con 5S fino a dicembre No a premier tecnico alla Monti

Salvini : Governo con M5S fino a dicembre - ma no tecnici : Il segretario della Lega esclude altre soluzioni, meglio un esecutivo a termine per fare la legge elettorale

Ecco come è nato lo scontro tra Vivendi ed Elliott. I passi falsi con Berlusconi e il Governo : ROMA - Vivendi è un gigante dei media, della musica, dei videogiochi , francese, . Aveva e tuttora conserva una quota di maggioranza relativa nel capitale di Tim. Ma oggi, dopo l'assemblea degli ...

"Governo a tempo - non tecnico Invito ai 5 Stelle - mai con Renzi" "L'incarico a chi vinto le elezioni" : "Se di governo tecnico, di scopo o istituzionale, l'incarico va dato partendo da chi ha vinto le elezioni, escludo qualsiasi tecnico alla Monti. E ribadisco l'Invito a M5S come fare insieme un governo a tempo per fare poche cose e bene". Questo Matteo Salvini chiedera' al presidente Mattarella lunedi', come ha anticipato in conferenza stampa a Milano. Il segretario della Lega ha indicato la durata del prossimo ...

Di Maio contro il “Governo di tregua” | : Il leader pentastellato furente, mentre riappare il fondatore dell’M5S, che si scaglia contro il Rosatellum e chiede di nuovo un referendum sull’euro

Governo : Randazzo (M5S) - impossibile trattativa con pluricondannato Berlusconi : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - "Iniziativa del pluricondannato Silvio Berlusconi che apra la strada ? No grazie". Così, il consigliere comunale del M5S di Palermo Antonino Randazzo. "È impossibile alcuna trattativa per la formazione di un Governo con il leader di Forza Italia che ricordiamo ha avuto

Olimpiadi 2026 - Giovanni Malagò : “Sbagliato candidarsi con un Governo di transizione - alternativa accordo di tutti i partiti” : Giovanni Malagò è timoroso in merito alla candidatura dell’Italia per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Il numero 1 dello sport italiano, infatti, teme che l’assenza di un governo possa complicare i piani: “Penso che sarebbe sbagliato e inopportuno portare avanti una candidatura olimpica con un governo di transizione. Se non ci fosse un governo politico nel pieno delle sue facoltà, l’unica alternativa ...

Governo di tregua? Di Maio : “Un tradimento”/ M5s : “Renzi e Berlusconi hanno sabotato un esecutivo politico” : Movimento 5 Stelle, Di Maio: “Si torni al voto il 24 giugno, il Governo di tregua tradisce il popolo”. Le nuove parole del pentastellato che invoca il ritorno alle urne il prima possibile(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 15:08:00 GMT)

Sergio Mattarella - il Governo di tregua con Alessandro Pajno premier tecnico. Ecco le alternative politiche : Si va verso il 'governo di tregua' di Sergio Mattarella , ma si tratterà ora di capire chi piazzerà il capo dello Stato a Palazzo Chigi. Nella mente del presidente, spiega un retroscena di Augusto ...

Rosato : “Proporzionale? Ci sarebbe Governo M5S-Lega - bello!”. Gomez : “Sta confessando di fare le leggi elettorali contro qualcuno?” : Faccia a faccia tra Peter Gomez ed Ettore Rosato, esponente del Pd e ideatore dell’attuale legge elettorale, a Piazza Pulita su La7. Si parla di voto anticipato e di legge elettorale: Rosato, che ha dato il nome all’attuale legge elettorale ha invitato ad una riflessione: “Se qualcuno ha un accordo per una legge migliore si faccia avanti. Bersani voleva il proporzionale puro, pensate che situazione avremmo oggi”. Di ...

Governo - Di Maio : “Renzi e Berlusconi hanno sabotato tutto per rimettersi insieme”. “Nuovo Voto? Ballottaggio tra noi e Salvini” : “Io non ce l’ho con Mattarella ce l’ho con questi partiti che l’hanno messo in queste condizioni. Noi abbiamo lavorato per cinquantacinque giorni per un Governo politico che rispettasse il voto degli elettori il più possibile ed invece ci ritroviamo ancora una volta a parlare di governi tecnici, di scopo: qui c’è un serio problema politico rappresentato da Renzi e Berlusconi che vogliono ancora una volta uno di quei ...

Governo : lunedì assemblea congiunta M5S : Roma, 4 mag. (AdnKronos) – lunedì prossimo, alle 19.30, è stata convocata l’assemblea dei deputati e dei senatori M5S. La riunione seguirà l’incontro al Quirinale per il terzo giro di consultazioni al Colle. L'articolo Governo: lunedì assemblea congiunta M5S sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo di tregua? Di Maio : complotto Renzi-Berlusconi - popolo tradito. Al voto il 24 giugno : Il giorno dopo la direzione del Pd, che ha chiuso all’unanimità sull’intesa con i 5 Stelle, facendo capire che chi comanda ancora è Renzi, un fedelissimo dell’ex premier, l’attuale vicepresidente della Camera Ettore Rosato apre alla formula del Governo di tregua. Un esecutivo istituzionale, quello che il presidente della Repubblica Mattarella sarebbe pronto a proporre dopo 3 giri di consultazioni a vuoto e un nuovo giro di colloqui che ...

Nuovo Governo : lunedì 7 maggio nuove consultazioni : 18.00 - La Presidenza Della Repubblica ha diffuso oggi il calendario del terzo giro di consultazioni, che sarà spalmato in un'unica giornata, lunedì 7 maggio, e coinvolgerà non soltanto tutte le forze politiche, ma anche i presidenti di Camera e Senato. 10.00 - "Movimento 5 Stelle" 11.00 - "Fratelli d'Italia", "Forza Italia - Berlusconi Presidente" e "Lega - Salvini Premier" 12.00 - "Partito Democratico"16.00 - "Liberi e Uguali" 16.20 - ...

Ecco i problemi economici italiani che il nuovo Governo dovrà gestire : Sulla scrivania un conto già salato: aumento dell'Iva da evitare, tasse, lavoro, pensioni. E i conti pubblici non migliorano. Per non parlare della congiuntura in frenata, dell'incertezza ...