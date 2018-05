Golf | i consigli del campione | allenamento | abbigliamento | quali ferri scegliere

gqitalia

(Di venerdì 4 maggio 2018) Fullscreen01/06 02/06 03/06 04/06 05/06 06/06 Ilè eleganza. Per questo il binomio tra questo sport e un marchio come Falconeri si rinnova e rinforza con il circuito della FalconeriCup. Due tappe, quelle di Monza e Bergamo, si sono già disputate, altre sei (Treviso, Vicenza, Courmayeur, Torino, Brescia, Roma) si terranno da qui al 29 settembre. Ad accompagnare il circuito Nino Bertasio, confermato per il terzo anno come brand ambassador, già protagonista a Rio 2016 nella prima edizione olimpica delitaliano amatori nel 2008. GQ ha chiesto a lui cinqueper iisti.“Da professionista io mi affido a uncomodo e consono. In gara devo mettere pantalone lungo e se il tempo lo permette una semplice polo. Con i climi più freschi indosso maglie di cashmere, come quelle di Falconeri, di cui sono brand ambassador da 3 ...