Gli ' onorevoli precari' nelle Camere in letargo

Parlamento bloccato? E Gli onorevoli si godono il maxi ponte fino al 7 maggio (e ricevono il primo stipendio di 13mila euro) : È il caso di dirlo: la bella vita. Mentre lo stallo politico prosegue senza sosta, un po' per effetto della legge elettorale un po' per l'incapacità dei leader fino a ieri avversari di trovare un accordo, i parlamentari eletti lo scorso 4 marzo si godono un (immeritato e lungo) "ponte". Come riporta La Nazione, l'Aula della Camera e quella del Senato hanno chiuso i battenti lo scorso 18 aprile e non li riapriranno prima del 7 ...

'Tagli ai vitalizi deGli onorevoli poi agli stipendi dei dipendenti' : Quando c'e la volonta politica si lavora in maniera celere ed efficiente, l'eliminazione dei privilegi non puo attendere oltre ed e nostro dovere dare immediate risposte al Paese'. Come pensa di ...

Tito Boeri a Mezz'ora in più : "Non solo vitalizi - Gli onorevoli hanno un altro privilegio" : "In aggiunta ai vitalizi c'è un altro tipo di privilegio: gli oneri figurativi. Se un parlamentare era prima un lavoratore dipendente, durante il mandato" alla Camera o al Senato "l'Inps gli deve versare i contributi datoriali: si tratta di circa il 24% della loro retribuzione, che in alcuni casi l'Inps ha versato per 20 o 30 anni". A rivelarlo è il presidente dell'Inps, Tito Boeri, a Mezz'ora in più su Rai3. Boeri ha ...

Ecco perché i grillini si schianteranno sul taGlio dei vitalizi aGli ex onorevoli : Ma chi verrebbe colpito dal taglio? Tanti protagonisti della politica degli ultimi 30 anni. Da Ciriaco De Mita a Gianfranco Fini, da Massimo D'Alema a Fausto Bertinotti e Irene Pivetti. FA

Costi della politica - i dipendenti delle Camere guadagnano più deGli onorevoli : Se si sfogliano i bilanci di Camera e Senato un dato balza agli occhi: la voce di spesa più alta dei templi della politica non è quella della previdenza dei politici ma quella...

Camera e Senato - deputati e senatori appena eletti e già stanchi : Gli onorevoli si allungano le ferie : Il Def, Documento di economia e finanza, è il libro del destino dei nostri conti pubblici. In questo caso, col premier Gentiloni dimissionario, fotograferebbe la nostra programmazione economica su ...

Silvio Berlusconi e le bellissime nuove onorevoli di Forza Italia - da Matilde Siracusano ad Annaelsa TartaGlione : Si chiama Matilde Siracusano la nuova donna-immagine di Forza Italia. In attesa di verificarne le doti politiche, la ex concorrente di Miss Italia guida la pattuglia rosa delle debuttanti azzurre, ...