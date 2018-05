Glasgow Rangers | Steven Gerrard sarà il nuovo allenatore

Stampa Gb - Rangers Glasgow pensano a Gerrard per panchina : L’ex centrocampista del Liverpool Steven Gerrard potrebbe essere il prossimo allenatore dei Rangers Glasgow. La notizia è stata riportata dalla Stampa britannica secondo cui la bandiera dei ‘reds’ è in pole position per la panchina della squadra scozzese. (AdnKronos) L'articolo Stampa Gb, Rangers Glasgow pensano a Gerrard per panchina sembra essere il primo su CalcioWeb.