Rudy, l'ex sindaco di New York, 'new entry' nel team di legali del presidente, avverte Mueller, procuratore che indaga sul Russiagate:è off-limits. Lo ha detto durante un'intervista a Fox, rispondendo sulle indiscrezioni di Politico sul fatto che Mueller potrebbe usare la primogenita prediletta figlia del presidente per arrivare a. "Andrei direttamente nei miei uffici con una lancia se colpissero", ha ammonitoche ha definito l'inchiesta Russiagate "una fake news".(Di venerdì 4 maggio 2018)