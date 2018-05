Giro | Netanyahu ' felici mondo sia qui'

Giro d'Italia - partita la crono - Netanyahu : «Felice che il mondo sia venuto qui a Gerusalemme» : E in particolare ci felicitiamo che siano venuti ciclisti da tutto il mondo, incluso quello arabo. Questo è un messaggio molto importante per Gerusalemme, la nostra città, città della pace» ha detto ...

Giro d'Italia - partita la 100/a edizione. Netanyahu : 'Felici che il mondo sia qui - anche quello arabo' : E in particolare ci felicitiamo che siano venuti ciclisti da tutto il mondo, incluso quello arabo. Questo è un messaggio molto importante per Gerusalemme, la nostra città, città della pace'. Lo ha ...

Nucleare : l'Iran prende in Giro le "pseudo-rivelazioni" di Netanyahu e per la stampa israeliana sono "molto rumore per nulla" : L'agenzia di stampa pubblica iraniana IRNA ha persino aggiunto che il primo ministro israeliano è 'noto per i suoi spettacoli ridicoli'. In una presentazione teatrale in prima serata, Netanyahu ha ...

A Gerusalemne tutto pronto per il Giro : anche Netanyahu in sella : A Gerusalemne tutto pronto per il Giro: anche Netanyahu in sella A Gerusalemme è tutto pronto per ospitare la partenza del Giro d’Italia il 4 maggio. Scatterà proprio dalla Città Santa, infatti, la corsa ciclistica. E anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha deciso di salire in sella: in un video diffuso su Twiiter dal […]