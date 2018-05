Giro d’Italia | Tappa 1 Cronometro Gerusalemme

DIRETTA Giro d’Italia 2018 - Gerusalemme-Gerusalemme in DIRETTA : orario d’inizio della cronometro e l’ordine di partenza. Come vederla in tv : Oggi venerdì 4 maggio si disputa la Gerusalemme-Gerusalemme, prima tappa del Giro d’Italia 2018. La Corsa Rosa scatterà con una cronometro di 9,7 chilometri tra le bellezze della capitale di Israele: percorso molto mosso e tortuoso, tanti saliscendi e cambi di direzione prima di uno strappo nel finale dove si toccheranno punte del 9%. Tracciato selettivo dove i migliori potranno fare selezione e guadagnare già dei secondi importanti nei ...

Giro d’Italia oggi (4 maggio) - prima tappa Gerusalemme-Gerusalemme : come vederla in tv e diretta streaming. Orario e programma : È arrivato finalmente il giorno del Giro d’Italia 2018: oggi (venerdì 4 maggio) da Gerusalemme scatterà la 101ma edizione della Corsa Rosa. Una giornata storica per tutto il mondo del ciclismo visto che per la prima volta un Grande Giro partirà al di fuori dell’Europa. Israele ospiterà questa prima tappa, che sarà subito importante per la classifica generale. Si tratta infatti di una cronometro individuale di 9,7 km con un percorso molto ...

Ambiente : Cial al Giro D’Italia : Anche quest’anno Cial partecipa al Giro D’Italia e lo fa per promuovere una corretta raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio nell’ambito di RIDE GREEN, il progetto di RCS Sport dedicato alla salvaguardia dell’Ambiente e alla sostenibilità, nato nel 2016 in collaborazione con E.R.I.C.A. che ha permesso, lo scorso anno, di raggiungere l’89% di raccolta differenziata nelle tappe italiane del Giro. Ride Green rappresenta l’impegno ...

Giro d’Italia : martedì 8 maggio scuole chiuse a Caltagirone : martedì 8 maggio, giorno di svolgimento della quarta tappa del 101° Giro d’Italia di ciclismo, che si concluderà a CaltaGirone,

Giro d’Italia 2018 - la guida completa. Le tappe - il percorso - i favoriti e tutte le informazioni sulla Corsa Rosa : Il Giro d’Italia 2018 si correrà da venerdì 4 a domenica 27 maggio: tre settimane di passione, 21 tappe da disputare, oltre 3500 chilometri di sudore e di fatica per i ciclisti che si cimenteranno sulle strade del Bel Paese. La Corsa Rosa, giunta alla sua 101^ edizione si preannuncia più spettacolare che mai, caratterizzata da un percorso particolarmente impegnativo con grandi salite come Zoncolan e Colle delle Finestre ma anche da due ...

Giro d’Italia 2018 - dove vedere la corsa rosa in Tv e in streaming : Il Giro d’Italia, uno degli appuntamenti più amati da tutti gli appassionati di ciclismo, è giunto alla sua 101esima edizione. Questa volta è prevista una partenza inedita, in Israele, dove si svolgeranno tre tappe tra Gerusalemme e Eilat. Molto particolare anche la location dell’arrivo, Roma. Quest’anno non ci sarà Vincenzo Nibali e, inevitabilmente, l’attenzione dei […] L'articolo Giro d’Italia 2018, dove ...