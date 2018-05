Giro d'Italia : Froome cade in allenamento a Gerusalemme - ferite a spalla e coscia : E' iniziato male , prima ancora di cominciare, il Giro d'Italia di Chris Froome. Il fuoriclasse inglese di Sky è infatti caduto malamente nel mattino di venerdì, durante la ricognizione lungo l'...

Giro d’Italia - partita la crono - Netanyahu : «Felice che il mondo sia venuto qui a Gerusalemme» : Il premier israeliano: «Siamo molto emozionati per questa gara. E in particolare ci felicitiamo che siano venuti ciclisti da tutto il mondo, incluso quello arabo»

Giro d'Italia - tutte le tappe : ... dove vinse Zakarin nel 2015 e Vittorio Adorni si laureò campione del mondo nel 1968. Tappa 13 , 180 km, FERRARA-NERVESA DELLA BATTAGLIA - Tappa quasi completamente piatta che attraversa da sud verso ...

Giro d'Italia - partita la 100/a edizione. Netanyahu : 'Felici che il mondo sia qui - anche quello arabo' : E in particolare ci felicitiamo che siano venuti ciclisti da tutto il mondo, incluso quello arabo. Questo è un messaggio molto importante per Gerusalemme, la nostra città, città della pace'. Lo ha ...

Giro d’Italia 2018 - come sta Chris Froome dopo la caduta? Le condizioni di salute. Inizio in salita : cronometro complicata : Il Giro d’Italia 2018 di Chris Froome è iniziato in salita. Il britannico è caduto durante la ricognizione della cronometro individuale, in programma oggi a Gerusalemme: dopo circa quattro chilometri dal via, il capitano del Team Sky ha preso male una curva a destra ed è scivolato a terra procurandosi delle contusioni e abrasioni sul fianco destro. Non sembrerebbe nulla di grave ma non è certo il miglior modo per incominciare la corsa ...

Giro d’Italia 2018 : dove vedere la diretta in tv - streaming e seguire in radio : Giro D ITALIA dove vedere. L’edizione numero 101 sarà protagonista delle giornate degli italiani da venerdì 4 maggio fino a domenica 27 maggio. Si parte da Gerusalemme per concludere nell’ultima tappa trionfale a Roma. I ciclisti in gara si daranno battaglia in percorsi di pianura e montagna per conquistare la 101esima Maglia Rosa a suon di pedalate. Anche quest’anno continua il sodalizio Giro Giro d’Italia 2018 e Rai, infatti ...

Giro d’Italia 2018 - l’elenco dei ritirati. Tutti gli abbandoni. Subito fuori Siutsou : Di seguito l’elenco completo con Tutti i ritirati del Giro d’Italia 2018 e i ciclisti che hanno abbandonato la Corsa Rosa. Il primo a lasciare il gruppo è stato il bielorusso Kanstantsin Siutsou della Bahrain Merida, infortunatosi durante la ricognizione della cronometro individuale a Gerusalemme. Giro D’ITALIA 2018: Tutti I RITIRATI 1^ tappa: Kanstantsin Siutsou (Bielorussia, Bahrain Merida) Clicca qui per ...

Una marchetta chiamata "Giro d'Italia" : Una squallida operazione di "sport-washing", l'uso spregiudicato dello sport per lavare l'immagine di un governo razzista e guerrafondaio che vuole celebrare sciovinisticamente il settantesimo ...

