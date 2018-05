Giro d' Italia | Dumoulin | Giorno perfetto Bello in rosa | ma conta alla fine

Classifica Giro d'Italia 2018/ Maglia rosa e graduatorie : a Tom Dumoulin la crono di Gerusalemme (1^ tappa) : Classifica Giro d’Italia 2018: la Maglia rosa va al belga Tom Dumoulin che si aggiudica la crono di Gerusalemme precedendo Rohan Dennis e Victor Campenaerts (1^ tappa)(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 17:20:00 GMT)

Giro d’Italia partito da Gerusalemme Netanyahu : felice che mondo sia qui Dumoulin rosa|Bar Refaeli madrina : Il premier israeliano: «Siamo molto emozionati per questa gara. E in particolare ci felicitiamo che siano venuti ciclisti da tutto il mondo, incluso quello arabo»

Giro d'Italia : Dumoulin vince la cronometro di Gerusalemme : Il Campione del Mondo a cronometro ha dimostrato, lungo i 9,7 km che costeggiavano le mura antiche di Gerusalemme, di essere il più forte contro il tempo. La nuova Maglia Rosa Dumoulin, subito dopo l'...

VIDEO Chris Froome - la caduta del britannico al Giro d’Italia! Che volo nella ricognizione della cronometro! : Chris Froome è caduto malamente durante la ricognizione della cronometro di Gerusalemme che ha aperto il Giro d’Italia 2018. Il britannico è scivolato mentre percorreva una curva a destra e si è procurato delle escoriazioni che gli hanno poi impedito di dare il massimo durante la gara. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France ha infatti accusato 37” di distacco da Tom Dumoulin e la sua Corsa Rosa è iniziata in salita. Di seguito ...

Froome - cade durante ricognizione Giro d'Italia/ Video - crono Gerusalemme : ferite e contusioni - ma ci sarà : Chris Froome, uno dei favoriti alla vittoria finale del Giro d'Italia 2018, è caduto nel Giro di ricognizione. Per il britannico non ci sono gravi conseguenze(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 17:01:00 GMT)

Giro d'Italia 2018 - classifica e risultati dopo la prima tappa : Maglia rosa a Tom Dumoulin. Grande esordio del campione uscente: l'olandese si impone sulle strade di Gerusalemme grazie a un tempo di 12'02''. Male Aru e Froome, che perdono rispettivamente 50'' e 37'...

Giro d’Italia 2018 - Tom Dumoulin : “Un inizio perfetto - non credevo di poter guadagnare così tanto sui rivali” : La maglia iridata di Tom Dumoulin sfreccia sulle strade di Gerusalemme, in cui l’olandese ha conquistato la prima tappa del Giro d’Italia 2018. Il capitano della Sunweb ha fatto registrare il miglior tempo nella cronometro Individuale di 9,7 km e torna così a vestire la Maglia Rosa, dopo averlo fatto lo scorso anno sul podio finale di Milano. Un Giro che è iniziato quindi nel migliore dei modi per Dumoulin, che ha espresso tutta la sua ...

Giro d’Italia 2018 - il borsino dei favoriti. Tom Dumoulin debordante - Pozzovivo sta bene! Ombre su Aru e Froome : Tom Dumoulin ha vinto la prima tappa del Giro d’Italia 2018 e ha subito indossato la maglia rosa. Il Campione in carica si è imposto con autorevolezza nella cronometro di Gerusalemme e ha subito messo in chiaro le cose mentre Froome e Aru sono andati in difficoltà. Vediamo il borsino dei favoriti e il loro stato di forma. CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA GENERALE DEI BIG TOM Dumoulin – Semplicemente debordante. Questa tappa ...

Giro d’Italia 2018 - seconda tappa : Haifa-Tel Aviv. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Il Giro d’Italia 2018 prosegue il suo cammino in Israele e domani (sabato 5 maggio) si correrà la seconda tappa, 167 km da Haifa a Tel Aviv. Il percorso è quasi interamente pianeggiante, con un solo breve GPM a metà corsa, che assegnerà la prima Maglia Azzurra. Sulla carta vedremo quindi la prima volta di gruppo di questa edizione. Uno dei grandi favoriti sarà il nostro Elia Viviani, che cercherà di realizzare il grande acuto dopo ...

Giro d'Italia - Tom Dumoulin vince la crono e si veste di rosa : La 101esima edizione del Giro d'Italia è iniziata tra le strade di Gerusalemme, con la crono da 9,7 chilometri. Tom Dumoulin, del team Sunweb, si conferma cannibale e si prende la maglia rosa al ...

Giro d’Italia 2018 - la classifica dei favoriti : Dumoulin fa subito la differenza. Pozzovivo guadagna su tutti gli scalatori - Aru deve inseguire : Una cronometro di nove chilometri che ha già dato i primi verdetti: Tom Dumoulin domina in maglia iridata la prima tappa del Giro d’Italia 2018 in quel di Gerusalemme e conquista la prima Maglia Rosa. L’olandese riparte da dove aveva finito lo scorso anno: davanti a tutti. C’è già grande differenza tra il capitano del Team Sunweb e tutti gli altri rivali: se Simon Yates e Domenico Pozzovivo riescono a difendersi al meglio, ...

Giro d’Italia 2018 : le altre classifiche. Maximilian Schachmann in Maglia Bianca : Non solo la Maglia Rosa. altre tre classifiche fondamentali per il Giro d’Italia 2018: a punti, GPM e miglior giovane. Se oggi non ci sono state salite, altre due maglie sono state assegnate con la prima cronometro della Corsa Rosa. Andiamo a scoprire le altre graduatorie dopo la prima tappa di Gerusalemme. Maglia Ciclamino 1 DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 15 2 DENNIS Rohan BMC RACING TEAM 12 3 CAMPENAERTS Victor LOTTO ...

Giro d'Italia : la prima maglia rosa è di Tom Dumoulin - Froome e Aru in ritardo : A seguire il Giro anche Eurosport1 tutti i giorni in diretta dalle 13 e in streaming con SkyGo ed Eurosport Player.

Giro d'Italia - Dumoulin vince la cronometro : è la prima maglia rosa del 2018 : Tom Dumoulin è la prima maglia rosa del 101/o Giro d'Italia di ciclismo. L'olandese campione uscente ha vinto la 1/a tappa della corsa rosa, una cronometro individuale lunga 9,7 chilometri, disputata ...