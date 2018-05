Giro d' Italia 2018 | tutte le tappe | percorso e altimetria

Giro d'Italia 2018 : Dumoulin riparte dalla maglia rosa - vince la prima tappa a cronometro : Il Giro d'Italia ricomincia da dove era finito. Tom Dumoulin vince la prima tappa ed è la prima maglia rosa. Magli con cui aveva concluso da vincitore la scorsa edizione del Giro d'Italia.

Giro d’Italia 2018 - risultato e classifica prima tappa. Tom Dumoulin subito in maglia rosa - stupisce Pozzovivo! Aru e Froome staccati : Il Giro d’Italia 2018 inizia esattamente come era terminata l’ultima edizione, con Tom Dumoulin in maglia rosa. Il Campione del mondo della specialità ha vinto la cronometro inaugurale a Gerusalemme coprendo i 9,7 chilometri di corsa con il tempo di 12’02”, precedendo i più immediati inseguitori per una manciata di secondi. Per l’olandese della Sunweb si tratta della terza vittoria in carriera al Giro, cui va ...

Classifica generale Giro d’Italia 2018 : Tom Dumoulin in maglia rosa per 2 secondi. Fabio Aru a 50? - benissimo Pozzovivo e Formolo : Si riparte da dove ci si era lasciati: Tom Dumoulin dopo Milano 2017, dove ha conquistato il Trofeo Senza Fine, ricomincia ancora in maglia rosa al Giro d’Italia 2018. L’olandese, con il dorsale numero 1, si aggiudica la prima tappa della Corsa rosa, la cronometro di Gerusalemme, e va a vestire nuovamente il simbolo del primato. Battuti l’australiano Rohan Dennis ed il belga Victor Campenaerts, che hanno chiuso con lo stesso ...

Giro d'Italia nel conflitto : Nella città ombelico del mondo, lo sport non unisce, al di là delle buone intenzioni degli atleti e dei promotori. Perché a Gerusalemme, ogni via, ogni pietra, racconta di una bramosia di possesso assoluto che ha segnato, nei secoli, la Città che racchiude in sé i luoghi sacri delle tre grandi religioni monoteiste. L'edizione del 2018 del Giro d'Italia è partita da qui, con la tappa a cronometro che ha ...

Giro d'Italia - al via la crono a Gerusalemme. Froome cade in ricognizione : Il Giro d'Italia ha preso il via proprio oggi, con partenza da Gerusalemme , e già rischiava di perdere uno dei suoi più grandi protagonisti. Chris Froome, infatti, è caduto durante la ricognizione ...

Giro d'Italia 2018 - ci sono anche Quintana e Nibali : ma sono i "fratellini" dei campioni : Via al Giro d'Italia, ci sono anche Dayer Quintana e Antonio Nibali. C'è qualcosa che "non vi torna"? Già, non si tratta dei due campioni, ma dei fratelli minori, in corsa per Movistar e Bahrain...

Il Giro d'Italia parte subito con una caduta illustre. Che gara sarà : ?È partito da Gerusalemme l’edizione numero 101 del Giro d’Italia, che insieme al Tour de France e la Vuelta a Espana è una delle tre corse a tappe ciclistiche più importanti del mondo. La corsa rosa parte all’estero per la tredicesima volta: questa volta è toccato a Israele, che è la prima location extraeuropea della corsa. L’edizione numero 100 è stata vinta ...

Giro d'Italia - partita la crono - Netanyahu : «Felice che il mondo sia venuto qui a Gerusalemme» : E in particolare ci felicitiamo che siano venuti ciclisti da tutto il mondo, incluso quello arabo. Questo è un messaggio molto importante per Gerusalemme, la nostra città, città della pace» ha detto ...

