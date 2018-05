GIRO D' ITALIA 2018 | DUMOULIN VINCE LA CRONO DI GERUSALEMME La prima maglia rosa

GIRO d’Italia - Chris Froome : ‘Non faccio affidamento sulle cronometro’ Video : Non è iniziato nel migliore dei modi il Giro d’Italia dell’uomo più atteso, Chris Froome. Il leader del Team Sky, al suo ritorno nella corsa rosa dopo ben otto anni, è scivolato durante la ricognizione sul percorso della cronometro di Gerusalemme, la tappa inaugurale del Giro. Froome ha poi deluso in corsa, mostrandosi un po’ insicuro e probabilmente condizionato dalla caduta del mattino. Il quattro volte vincitore del Tour de France ha perso ...

GIRO d’Italia 2018 : Domenico Pozzovivo - sorpresa fino ad un certo punto. Il lucano sogna la top5 (e il podio…) : Decima piazza, 27” di ritardo da Tom Dumoulin, addirittura 10” di vantaggio su Chris Froome. Una cronometro iniziale inaspettata da parte di Domenico Pozzovivo: il lucano ha dato spettacolo sui 9 chilometri contro il tempo in quel di Gerusalemme, che hanno aperto l’edizione 101 del Giro d’Italia. Una performance tutt’altro che attesa: lui, scalatore puro, doveva essere uno di quei corridori che più doveva difendersi ...

GIRO d’Italia 2018 - avvio sottotono per Fabio Aru. Limitati i danni con Froome - preoccupa il distacco da Dumoulin : L’imperativo, alla vigilia della cronometro di Gerusalemme che ha aperto il Giro d’Italia 2018, era limitare i danni. Fabio Aru non aveva grandi aspettative per la tappa di oggi, ma i 50” di distacco da Tom Dumoulin potrebbero comunque far suonare un primo campanellino dall’arme per i suoi tifosi. È davvero così? In primis, il Giro è lungo e non c’è motivo di allarmarsi dopo la prima tappa, anche se il risultato ...

GIRO d’Italia 2018 : le pagelle dei protagonisti. Tom Dumoulin dominante - molto bene Pozzovivo. Lontani Aru e Froome : Subito grande spettacolo al Giro d’Italia 2018: ci si attendevano i primi verdetti dalla frazione d’apertura in quel di Gerusalemme (una cronometro individuale di 9 chilometri) e così è stato. Tom Dumoulin ha subito messo la firma in questa Corsa Rosa: vittoria e simbolo del primato per il detentore del titolo. Battuti a pari tempo Rohan Dennis e Victor Campenaerts. Tra i big benissimo Domenico Pozzovivo, Lontani invece Chris Froome ...

GIRO d’Italia 2018 - analisi prima tappa. Dumoulin difficile da battere. Aru - Etna già decisivo. Froome saprà attaccare? : I primi 9,7 km hanno già detto moltissimo sugli scenari che potrebbero profilarsi all’orizzonte di questo Giro d’Italia 2018. Primo avviso ai naviganti: Tom Dumoulin resta l’uomo da battere e si candida come naturale favorito per il successo finale. La vittoria nella Corsa Rosa per due anni di fila non si verifica da oltre 25 anni. L’ultimo a riuscirci fu lo spagnolo Miguel Indurain, dominatore nel 1992 e ...

VIDEO GIRO d’Italia 2018 - gli highlights e la sintesi della prima tappa. Dumoulin guadagna su tutti : Tom Dumoulin ha vinto la cronometro individuale di Gerusalemme, prima tappa del Giro d’Italia 2018. L’olandese si è imposto con autorevolezza al termine dei 9,7 chilometri tra le strade della capitale di Gerusalemme e ha subito messo in chiaro le cose nei confronti degli avversari diretti: 37” di vantaggio nei confronti di uno spentissimo Chris Froome che ha pagato a caro prezzo la caduta in ricognizione, 50” su Fabio Aru ...

