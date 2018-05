Giro | Aru | non ho corso rischi

Giro d’Italia 2018 - analisi prima tappa. Dumoulin difficile da battere. Aru - Etna già decisivo. Froome saprà attaccare? : I primi 9,7 km hanno già detto moltissimo sugli scenari che potrebbero profilarsi all’orizzonte di questo Giro d’Italia 2018. Primo avviso ai naviganti: Tom Dumoulin resta l’uomo da battere e si candida come naturale favorito per il successo finale. La vittoria nella Corsa Rosa per due anni di fila non si verifica da oltre 25 anni. L’ultimo a riuscirci fu lo spagnolo Miguel Indurain, dominatore nel 1992 e ...

Giro d’Italia 2018 - il borsino dei favoriti. Tom Dumoulin debordante - Pozzovivo sta bene! Ombre su Aru e Froome : Tom Dumoulin ha vinto la prima tappa del Giro d’Italia 2018 e ha subito indossato la maglia rosa. Il Campione in carica si è imposto con autorevolezza nella cronometro di Gerusalemme e ha subito messo in chiaro le cose mentre Froome e Aru sono andati in difficoltà. Vediamo il borsino dei favoriti e il loro stato di forma. CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA GENERALE DEI BIG TOM Dumoulin – Semplicemente debordante. Questa tappa ...

Ciclismo - il Giro riparte da Dumoulin : crono e rosa. Male Froome e Aru : Il Giro riparte da Tom Dumoulin. L'olandese volante non concede soluzione di continuità alla lunga linea rosa disegnata nella crono finale della scorsa edizione. Da Milano a Gerusalemme, il leader è ...

Giro d’Italia 2018 - la classifica dei favoriti : Dumoulin fa subito la differenza. Pozzovivo guadagna su tutti gli scalatori - Aru deve inseguire : Una cronometro di nove chilometri che ha già dato i primi verdetti: Tom Dumoulin domina in maglia iridata la prima tappa del Giro d’Italia 2018 in quel di Gerusalemme e conquista la prima Maglia Rosa. L’olandese riparte da dove aveva finito lo scorso anno: davanti a tutti. C’è già grande differenza tra il capitano del Team Sunweb e tutti gli altri rivali: se Simon Yates e Domenico Pozzovivo riescono a difendersi al meglio, ...

Giro d'Italia : la prima maglia rosa è di Tom Dumoulin - Froome e Aru in ritardo : A seguire il Giro anche Eurosport1 tutti i giorni in diretta dalle 13 e in streaming con SkyGo ed Eurosport Player.

Giro d’Italia 2018 - risultato e classifica prima tappa. Tom Dumoulin subito in maglia rosa - stupisce Pozzovivo! Aru e Froome staccati : Il Giro d’Italia 2018 inizia esattamente come era terminata l’ultima edizione, con Tom Dumoulin in maglia rosa. Il Campione del mondo della specialità ha vinto la cronometro inaugurale a Gerusalemme coprendo i 9,7 chilometri di corsa con il tempo di 12’02”, precedendo i più immediati inseguitori per una manciata di secondi. Per l’olandese della Sunweb si tratta della terza vittoria in carriera al Giro, cui va ...

Classifica generale Giro d’Italia 2018 : Tom Dumoulin in maglia rosa per 2 secondi. Fabio Aru a 50? - benissimo Pozzovivo e Formolo : Si riparte da dove ci si era lasciati: Tom Dumoulin dopo Milano 2017, dove ha conquistato il Trofeo Senza Fine, ricomincia ancora in maglia rosa al Giro d’Italia 2018. L’olandese, con il dorsale numero 1, si aggiudica la prima tappa della Corsa rosa, la cronometro di Gerusalemme, e va a vestire nuovamente il simbolo del primato. Battuti l’australiano Rohan Dennis ed il belga Victor Campenaerts, che hanno chiuso con lo stesso ...

Diretta/ Giro d'Italia 2018 streaming video Rai : Valerio Conti! Ottima prova per il gregario di Aru : Diretta Giro d'Italia 2018: info streaming video, orario, percorso e vincitore della 1tappa. La Grande partenza è attesa a Gerusalemme.

Diretta/ Giro d’Italia 2018 streaming video Rai : Valerio Conti! Ottima prova per il gregario di Aru : Diretta Giro d'Italia 2018: info streaming video, orario, percorso e vincitore della 1^ tappa. La Grande partenza è attesa a Gerusalemme: al via con una cronometro individuale.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 14:41:00 GMT)

LIVE Giro d’Italia 2018 in DIRETTA : prima tappa Gerusalemme-Gerusalemme. Froome e Dumoulin favoriti a cronometro - Aru deve difendersi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa del Giro d’Italia 2018, una cronometro individuale di 9,7 chilometri con partenza e arrivo a Gerusalemme. Subito chiamati all’opera, dunque, i grandi favoriti della classifica generale: su un percorso molto nervoso, dal punto di vista altimetrico quanto planimetrico, si andranno a decretare i primi distacchi in ottica classifica generale. Tra coloro che puntano alla maglia ...

Giro d’Italia 2018 - a che ora parte Fabio Aru nella cronometro di Gerusalemme? La startlist e gli orari dei favoriti : Oggi venerdì 4 maggio scatterà il Giro d’Italia 2018 con la prima tappa: Gerusalemme-Gerusalemme, cronometro individuale di 9,7 chilometri tra le bellezze della capitale di Israele. Si preannuncia grande battaglia tra i big su un percorso particolarmente tortuoso caratterizzato da diversi saliscendi, cambi di direzione e uno strappo finale con punte al 9%. Gli uomini che lottano per la classifica proveranno a fare la differenza e a ...

Giro d'Italia : Froome favorito - Dumoulin e Aru ci proveranno : Gerusalemme - Non era mai successo che il Giro d'Italia uscisse dai confini europei . Basta questo per considerare storica questa 101ª edizione che parte oggi con una crono individuale a ...

Giro d’Italia 2018 - quanto può perdere Fabio Aru nella cronometro di oggi da Froome e Dumoulin? : Il Giro d’Italia 2018 prenderà il via alle 12.50 con una cronometro individuale di 9,7 km nella città di Gerusalemme. Fabio Aru, il principale pretendente azzurro per tentare l’assalto alla maglia rosa, dovrà subito limitare i danni dai due grandi favoriti di questa edizione: l’olandese Tom Dumoulin ed il britannico Chris Froome. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha programmato tutta la prima parte di stagione per arrivare nella ...

Giro d'Italia 2018/ Aru : "Sono qua per vincere" - scontro Froome-Dumoulin sul doping : Giro d'Italia 2018, domani il via della 101esima edizione: Fabio Aru lancia la sfida, ma volano parole grosse tra Chris Froome e Tom Dumoulin sul doping(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 20:57:00 GMT)