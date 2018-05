GIOVANI E LAVORO I dubbi sulla Garanzia 2 0

I NUMERI/ 280.000 posti di lavoro (ai GIOVANI) per portare la disoccupazione sotto il 10% : I dati sulla disoccupazione potrebbero essere ulteriormente migliorati considerando i posti di lavoro che Industria 4.0 creerà per i giovani nei prossimi 5 anni. GIUSEPPE SABELLA(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 06:07:00 GMT)lavoro E POLITICA/ Gli strumenti per aumentare l'occupazione in Italia, di M. FerliniFESTA DEL lavoro/ Così la politica torna a dividere i sindacati, di G. Cazzola

Garanzia GIOVANI : tanti stage - solo 1 su 5 trova lavoro : In totale sono stati 625mila gli interventi di politica attiva erogati , alcuni ne hanno avuta più di una, : tra queste il tirocinio extracurricolare è stata la più diffusa, con una percentuale del ...

Lavoro - Codacons : disoccupazione GIOVANIle tra le più alte in UE : Cala la disoccupazione giovanile a marzo, con il tasso che scende al 31,7% toccando i minimi dal 2011. Numeri tuttavia "lontanissimi dal resto d'Europa , dove per i giovani la disoccupazione si ferma ...

Lavoro - a marzo crescono gli occupati under 34 e over 50. La disoccupazione GIOVANIle cala al 31 - 7% - il minimo dal 2011 : Più occupati tra i giovani e tra gli over 50, meno tra chi è nella fascia di mezzo, quella compresa tra i 35 e i 49 anni. A marzo, nel complesso, gli italiani con un Lavoro sono saliti a 23,13 milioni: si tratta del valore più alto dall’agosto 2008, quando la crisi finanziaria ha iniziato a farsi sentire pesantemente anche sull’economia reale. La crescita però è dovuta interamente alla componente maschile: per le donne, dopo ...

Lavoro - disoccupazione GIOVANIle in calo al 31 - 7%. L’occupazione torna ai livelli del 2008 : I dati Istat sull'occupazione fanno sorridere l'Italia: la disoccupazione giovanile è in calo e si attesta al 31,7%, il miglior dato dal 2011. Il tasso di occupazione sale invece al 58,3%, il miglior dato dal 2008. Aumenta la stima degli occupati e scende il tasso di inattività.Continua a leggere

Garanzia GIOVANI sempre più un flop : solo uno su 5 trova lavoro - 60% delle offerte sono stage : Garanzia giovani si dimostra, per l'ennesima volta, un flop. Stando ai dati diffusi da Anpal, nel corso del 2017 solo un giovane su 5 ha trovato un lavoro retribuito mentre il 60% ha potuto usufruire solamente di tirocini formativi che nella maggior parte dei casi non si sono trasformati in una reale opportunità lavorativa.Continua a leggere

Roma - i GIOVANI e il lavoro che non c'è Ma la capitale può creare il suo futuro : C'era una volta la Festa del lavoro, storico momento di partecipazione, a celebrazione di battaglie sociali e diritti conquistati. Del primo maggio che fu è oggi rimasto il concerto: momento sano di ...

Garanzia GIOVANI - il risultato di 4 anni di programma rivolto ai Neet : in Italia solo il 17 - 5% degli iscritti ha trovato lavoro : Su poco più di 1,5 milioni di iscritti appena 225.990 hanno trovato un’occupazione. A quattro anni esatti dall’avvio di Garanzia Giovani, secondo gli ultimi dati del rapporto Anpal, aggiornati al 31 dicembre 2017, solo il 17,5 per cento dei Neet che hanno aderito al progetto ha un lavoro. E il numero delle persone inattive tra i 15 e i 29 anni è rimasto pressoché stabile, nonostante oltre 1,5 miliardi di euro di finanziamenti europei ...

GIOVANI - donne e la voragine Sud. Le tre ferite del lavoro che manca : Il 1 maggio Gianni Rodari lo chiamava “Il più bel giorno di tutta la storia”. Lo era. Oggi il lavoro è profondamente ferito e la lunga crisi che abbiamo attraversato ha aggravato i problemi esistenti da tempo e aumentato le disuguaglianze. ...

Eurostat - GIOVANI italiani senza futuro. Solo il 58% dei laureati trova lavoro : Anche se Eurostat certifica un piccolo miglioramento, per i giovani italiani non sembrano esserci prospettive rosee. Siamo lontanissimi dalle medie europee che sfiorano l'83%. Dietro di noi Solo la ...

Lavoro nei campi : "GIOVANI tornano all'agricoltura"/ Coldiretti - mestiere della terra non è "ultima spiaggia" : Coldiretti: "ritorno epocale dei giovani all'agricoltura". Il rapporto presentato nel primo Open Day dell'agricoltura a Bari: 30mila domande in 2 anni per accedere ai finanziamenti.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 20:05:00 GMT)

"Cara città - ritorno alla terra" : i GIOVANI italiani hanno riscoperto il lavoro del futuro : Cercasi giovani, forti e motivati: in Italia il lavoro c'è e un esercito di agricoltori sta lentamente uscendo dal silenzio: giovani e affascinati dall'idea di coltivare frutta e verdura, ma anche di...

Lavoro - corsa alla terra per 30 mila GIOVANI : Teleborsa, - Con un ritorno epocale che non avveniva dalla rivoluzione industriale, è corsa alla terra per quasi 30 mila giovani che nel 2016/2017 hanno presentato in Italia domanda per l'insediamento ...

