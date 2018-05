Giornata Mondiale dell' igiene delle mani Oxfam | lavarsi le mani salva la vita a 2

Il Lupus non conosce confini : il 10 maggio la Giornata Mondiale : Lupus Knows No Boundaries, Il Lupus non conosce confini. Lo slogan internazionale con cui il 10 maggio si celebra da 15 anni il WORLD Lupus DAY, promuove una Giornata di sensibilizzazione Mondiale, durante la quale le numerose associazioni di pazienti delle nazioni che vi aderiscono si dedicano a iniziative coordinate con lo scopo di focalizzare l’attenzione dei cittadini e delle istituzioni sul Lupus Eritematoso Sistemico (LES), e su tutte le ...

#ILS18 : un workshop dell’Agenzia Spaziale Italiana per la Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza sul Lavoro : Benessere dei lavoratori e cultura della Sicurezza in tutti gli ambiti della vita quotidiana: sono questi i temi portanti che hanno contraddistinto “Uno spazio tra Salute e Sicurezza”, il workshop che l’Agenzia Spaziale Italiana ha organizzato per celebrare la Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza sul Lavoro. L’evento, tenutosi ieri presso l’Auditorium della sede ASI di Roma, fa parte delle iniziative programmate nell’ambito ...

Il 7 maggio 2018 - #donailtempo : l’iniziativa social del Festival della Lentezza per festeggiare la 12esima Giornata Mondiale della Lentezza : Forse proprio perché è dedicato al ritmo blando ma inesorabile che consente alle cose di crescere secondo la loro natura, il Festival della Lentezza ha deciso di partire con un certo anticipo. In programma dal 15 al 17 giugno 2018 alla Reggia di Colorno (PR), la rassegna vuole chiamare a raccolta la comunità del Festival per celebrare la 12esima Giornata Mondiale della Lentezza, fissata sul calendario il 7 maggio. L’invito è semplice, e rivolto ...

Giornata Mondiale Libertà di Stampa - Mattarella - proteggere la stampa da nuova stagione di violenze : Roma - Oggi 3 maggio è la Giornata mondiale per la Libertà di stampa. Un patrimonio vitale, quello dell'informazione, da difendere e tutelare per la salute della democrazia. "Una nuova stagione di violenze contro la stampa, in Italia, in Europa, nel mondo, sembra riaffacciarsi - afferma il presidente Mattarella -: ancora oggi aggressioni e intimidazioni minacciano il lavoro di quei cronisti che non si piegano alla logica di ...

Giornata Mondiale della libertà di stampa : giornalisti uccisi e minacciati : A Roma cerimonia in memoria dei giornalisti uccisi e delle vittime innocenti di mafia. Celebrazioni in tutto il mondo in collaborazione con l'Onu: la principale ad Accra in Ghana. 76 giornalisti in Italia sono stati minacciati solo nel 2018, secondo i dati dell'Osservatorio Ossigeno per l'Informazione, che monitora quotidianamente le intimidazioni ai cronisti italiani. Il Presidente Mattarella: da giornalisti grande contributo a democrazia

3 maggio - Giornata Mondiale della libertà di stampa - : Istituito dall'Onu nel 1993, l'evento rappresenta un modo per celebrare e valutare lo stato dell'indipendenza giornalistica e difendere i media dagli attacchi alla loro autonomia

Giornata Mondiale della risata : se non ridi è anche perché bevi poca acqua : Bere acqua in abbondanza contribuirebbe a migliorare il nostro umore: è la scoperta di un gruppo di ricercatori, americani e francesi, che hanno condotto uno studio pubblicato sulla rivista internazionale Appetite. Dopo aver valutato i cibi e le bevande assunte per cinque giorni consecutivi da 120 donne in buona salute, gli studiosi hanno osservato che chi beveva maggiori quantità di acqua totalizzava un punteggio più alto relativamente ad ...

Umberti I : porte aperte per la Giornata Mondiale ASMA : Sanità Roma – Non e’ mai troppo presto, ne’ troppo tardi, per affrontare le malattie respiratorie e far conoscere anche ai giovani le problematiche legate all’ASMA, malattia sociale che colpisce 3 milioni di soggetti in Italia. Per questo, in occasione della Giornata Mondiale dell’ASMA (Wad) il Policlinico Umberto I di Roma, il 3 maggio, dalle 10 alle 13, apre le porte del Centro di Medicina Predittiva e ...

Giornata Mondiale dell’amianto : “La priorità siano le bonifiche” : Nella battaglia contro l’amianto, le priorità siano le bonifiche e la prevenzione. E’ il monito del presidente della Camera Roberto Fico in occasione della Giornata mondiale delle vittime dell’amianto che si celebra oggi. “Secondo stime dell’Organizzazione mondiale della salute sono circa centomila le persone che ogni anno muoiono a causa dell’amianto e centoventicinque milioni sono esposte sul luogo di ...

Giornata Mondiale della Sicurezza sul lavoro. Fondazione LHS centra il target 'mille' : ... gli spettacoli teatrali, le performance di cabaret e improvvisazione teatrale e tantissimi i laboratori esperienziali nelle scuole dedicati ai ragazzi prossimi all'inserimento nel mondo del lavoro.

Rally Argentina - Mondiale 2018 : Ott Tanak chiude in testa la prima Giornata. Kris Meeke e Thierry Neuville all’inseguimento : C’è Ott Tanak in vetta alla classifica del Rally d’Argentina dopo la prima giornata. L’estone, al volante della Toyota Yaris, ha vinto cinque delle otto speciali disputate oggi proponendosi come l’uomo da battere. Eppure la sua giornata non era cominciata in modo ideale: nella PS2, infatti, un errore lo aveva portato a 23″ dalla vetta della classifica. Tanak, però, piano piano si è fatto largo a suo di vittorie, ...

