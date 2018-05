Giornalista ucciso in Slovacchia | Vadalà sarà estradato in Italia

Slovacchia - Giornalista ucciso : ok estradizione Vadalà/ Ultime notizie : il suo nome nelle inchieste di Kuciak : Slovacchia, giornalista ucciso: ok estradizione in Italia dell'imprenditore Antonino Vadalà. Il suo nome era emerso in un articolo-inchiesta di Kuciak.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:45:00 GMT)

Peter Madsen condannato all'ergastolo : ha ucciso lui la Giornalista sevdese Kim Wall : In Danimarca è giunto all'epilogo il macabro 'giallo del sommergibile': un tribunale di Copenhagen ha giudicato l'inventore danese Peter Madsen colpevole di aver stuprato e ucciso la giornalista Kim Wall, e di averne poi massacrato il cadavere, sezionandolo in numerosi pezzi che ha infine gettato in mare. Un verdetto che arriva assieme ad una condanna all'ergastolo."La valutazione della Corte è che l'imputato ha ucciso Kim Well", ...

Afghanistan : Giornalista ucciso a Kandahar City : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Nicaragua - Giornalista ucciso in diretta Facebook mentre filma gli scontri in strada : Miguel Angel Gahona, giornalista del Nicaragua, è morto mentre stava filmando le rivolte in strada contro la riforma delle pensioni che dovrebbe entrare in vigore nel paese sudamericano il prossimo luglio. Le immagini dell'attacco, in diretta su Facebook, hanno fatto il giro del mondo.Continua a leggere

Nicaragua : Almeno 25 morti - anche Giornalista ucciso durante diretta Fb : ... Ortega ha detto ieri di essere aperto ai negoziati in modo che "non ci sia più terrore per le famiglie nicaraguensi", sottolineando però che il dialogo avverrà solo con i rappresentanti del mondo ...

Nicaragua - ucciso un Giornalista che filmava proteste di piazza : Un giornalista che stava filmando gli scontri tra dimostranti e polizia durante le proteste in Nicaragua contro la riforma delle pensioni è stato ucciso nella città di Bluefields, sulla costa ...

"Ecco chi ha ucciso e a chi faceva paura la Giornalista Daphne Caruana Galizia" : "Daphne – Esecuzione di una giornalista", un film-inchiesta che racconta la storia di Daphne Caruana Galizia, giornalista investigativa maltese uccisa dall'esplosione di un'autobomba dopo aver subito minacce di morte, in onda per il ciclo "Il racconto del reale" domenica 22 aprile alle 21.15 su Sky Atlantic HD e su Sky TG24 HD e disponibile su Sky On Demand.Prodotta dalla Divisione Digitale del Gruppo Gedi, in collaborazione con 42° ...

Il Giornalista Mauro Pianta ucciso da una lesione al cuore causata durante l’intervento : La morte subito dopo una gastroscopia eseguito all'ospedale Molinette di Torino: l’autopsia ha confermato i sospetti emersi nelle ore successive al decesso.Continua a leggere

Il Giornalista Mauro Pianta ucciso da una lesione al cuore : L’autopsia sul corpo del giornalista Mauro Pianta, 47 anni, ha confermato i sospetti emersi già nelle ore successive al decesso. A provocare l’emoragia e l’arresto cardiaco, mercoledì scorso nel reparto di Medicina delle Molinette, è stata una lesione alla parete del cuore. lesione che ha provocato un tamponamento cardiaco e che sarebbe compatibi...

Morto Ignazio Scardina - Giornalista Rai. Zazzaroni al veleno : 'Ucciso da Calciopoli' : Lutto nel mondo del giornalismo sportivo italiano: Ignazio Scardina , volto di RaiSport, è Morto la scorsa notte dopo una lunga malattia. A dare il triste annuncio, la moglie e i figli di Ignazio con un post ...

Morto Ignazio Scardina - Giornalista Rai. Zazzaroni al veleno : 'Ucciso da Calciopoli' : Lutto nel mondo del giornalismo sportivo italiano: Ignazio Scardina , volto di RaiSport, è Morto la scorsa notte dopo una lunga malattia. A dare il triste annuncio, la moglie e i figli di Ignazio con un post ...

Morto Ignazio Scardina - Giornalista Rai. Zazzaroni al veleno : «Ucciso da Calciopoli» : Lutto nel mondo del giornalismo sportivo italiano: Ignazio Scardina , volto di RaiSport, è Morto la scorsa notte dopo una lunga malattia. A dare il triste annuncio, la moglie e i figli di Ignazio con un post ...

Giornalista ucciso in Punjab da uomo politico : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Giornalista ucciso a colpi di pistola in Messico : Il Messico si conferma uno dei Paesi più pericolosi al mondo per i giornalisti. Un Giornalista messicano è stato ucciso oggi a colpi d'arma da fuoco nello Stato orientale di Veracruz, teatro di numerosi casi di...