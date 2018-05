Gigi Lollobrigida choc un calciatore famoso a 18 anni ha abusato di me

people24.myblog

(Di venerdì 4 maggio 2018) A 70di distanza Ginaaveva raccontato qualche mese fa, durante la trasmissione “Porta a Porta”, di essere stata vittima di due violenze ses….ali nel corso della propria vita. Oggi, però, ha raccontato che la prima fu quando aveva 18ed era ancora vergine: «Fu undella Lazio a violentarmi». Dopo tutto questo tempo, la celebre attrice nativa di Subiaco ha deciso di raccontare quel doloroso episodio in un’intervista a Azzurra Noemi Barbuto per “Libero”: «Avevo conosciuto quell’affascinantequando ero ancora adolescente, lui mi corteggiava ma venni a sapere che era fidanzato e così, per dignità, decisi di non vederlo più anche se provavo qualcosa per lui. Quando avevo 18, però, lo incontrai di nuovo per caso, alla fermata dell’autobus dopo essere uscita da scuola, e lui mi invitò a una festa».Una volta arrivata a casa del ...