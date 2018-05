Gigi D’Alessio con il suo nuovo tour sarà a Zafferana Etnea mercoledì 8 agosto

“Ecco la mia nuova fiamma”. Gigi D’Alessio spiazza tutti con un video su Facebook. In pochi minuti il suo profilo è stato tartassato di like e commenti. Anna Tatangelo è definitivamente un capitolo chiuso : Quando sembra essere finito il clamore e calato il sipario sul gossip, ecco che la vicenda della rottura tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo torna a farsi sentire. Si rincorrono ancora oggi voci e ricostruzioni, nonostante i due si impegnino a smentirle una a una… Le ultime voci circolate sul cantante, lo volevano sempre più vicino a Loredana Lecciso, fresca di separazione da Al Bano. Un incrocio che ha scatenato la fantasia ...

“Beccata!”. È lui il nuovo amore di Anna Tatangelo? Dopo la rottura con Gigi D’Alessio - è stata pizzicata in un noto locale milanese in dolce compagnia. E si tratta di un altro cantante… : Non sono passati neppure due mesi dalla separazione con Gigi D’Alessio che Anna Tatangelo sembra già aver trovato compagnia. La cantante infatti, reduce dal trionfo nell’edizione Vip di Masterchef dove, ironia della sorte, dedicava le sue ricette a Gigi, è stata avvistata in un noto locale milanese al fianco di un altro cantante. A riportare l’indiscrezione è il sempre informato Dagospia che scrive come Anna sarebbe stata vista con ...

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo dicono no a Ballando con le stelle : Ballando con le stelle: Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non ci saranno Dopo aver sognato con Albano e Romina Power, il pubblico del sabato sera di Rai1 dovrà fare a meno molto probabilmente della presenza di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. In base all’indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo sulle pagine del settimanale Oggi, sembrerebbe infatti che la coppia di cantanti non sarà protagonista dello show danzante di Milly ...

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio di nuovo insieme : la proposta di Milly Carlucci : Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ancora insieme ma in TV: il desiderio di Milly Carlucci Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio da separati stanno tanto facendo parlare di loro in quest’ultimo periodo. Le intenzioni del cantante napoletano di tenere un profilo basso sulla questione, in verità, a poco sono servite. Gli appassionati di gossip, infatti, hanno […] L'articolo Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio di nuovo insieme: la ...

Claudio - il figlio di Gigi D’Alessio nei guai! Ecco perchè! : Nuove ombre e nuovi misteri si profilano in casa di Gigi D’Alessio. Questa volta ad essere caduto nel vortice mediatico è Claudio figlio del cantante napoletano. Quali sono le accuse che gravano su di lui? Tutta la verità che non sapete! In casa di Gigi D’Alessio sembra non esserci mai pace. Qualche giorno fa infatti i figli del noto cantante partenopeo, durante un’intervista, ne hanno dette di tutti i colori contro Anna ...

Gigi D’Alessio e la crisi con Anna Tatangelo : c'entra qualcosa Loredana Lecciso? : Il settimanale Oggi ha diffuso quello che potrebbe essere il gossip definitivo del 2018. Una sorta di Avengers da tabloid, avendo incrociato due tra le più celebri coppie vip italiche.Da una parte Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, da tempo dichiaratamente in crisi; dall'altra Al Bano e Loredana Lecciso, da poco tornati ufficialmente 'ex'. Ebbene secondo la rivista uno dei possibili motivi della rottura tra Anna e Gigi sarebbe proprio ...

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio - i rapporti dopo la separazione : l’indiscrezione : Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati o stanno ancora insieme? L’indiscrezione sui loro rapporti dopo la separazione La notizia relativa alla separazione tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ha fatto molto scalpore in queste ultime settimane. I due, stando soprattutto a quando detto dalla cantante, sarebbero separati da diverso tempo anche se, come […] L'articolo Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, i ...

Al via la campagna di GSD Foundation “Il tuo 5X1000 va dritto al cuore” - testimonial Gigi D’Alessio : “io ho scelto il bene del cuore” : Le malattie cardiovascolari costituiscono, ancora oggi, la prima causa di morte nei paesi industrializzati. Fondata nel 1995, GSD FOUNDATION è l’organizzazione no-profit del Gruppo ospedaliero San Donato che ne promuove la ricerca scientifica nel campo delle scienze biomediche e, in particolare, la ricerca sulle malattie cardiovascolari. Per sostenere la ricerca, fra le varie iniziative, ogni anno GSD Foundation promuove la campagna del 5X1000 ...

Gigi D’Alessio : il figlio Claudio rinviato a giudizio per violenza : Claudio, figlio di Gigi D’Alessio, rinviato a giudizio per violenza e lesioni Il figlio di Gigi D’Alessio, Claudio, sarà processato per lesioni e violenza privata. Il ragazzo trentenne è stato rinviato a giudizio per la presunta aggressione nei confronti della colf Halyna Levkova avvenuta nel 2014 in un appartamento del famoso quartiere Paroli di Roma. Secondo il racconto della domestica, la donna è stata picchiata e cacciata di ...

“Lei?”. Super gossip : spunta una vip famosissima tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Tra le tante voci sulla crisi c’era anche quella di “una fan fedele e affettuosa” di lui. Ma certo - nessuno si aspettava questo nome… : Tanti anni insieme e un figlio, poi, dopo una marea di voci, l’estate scorsa è arrivato un comunicato congiunto in cui Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si prendevano una pausa chiedendo rispetto. Mesi e mesi dopo la situazione è sembrata rientrata a sentire le parole del cantante, ma i pettegolezzi non si sono arrestati e la coppia ha poi scritto la parola ‘fine’ sulla sua lunga relazione. Prima l’intervista ...

Gigi D’Alessio : «Le storie non si cancellano» : «Dopo 13 anni ci sono delle fasi un po’ particolari ma siamo due genitori che si impegnano a essere bravi genitori. Ce lo dirà il tempo cosa saremo». Anna Tatangelo, 31 anni, torna a parlare, ospite del Maurizio Costanzo show, della separazione da Gigi D’Alessio, 50, datata giugno 2017. «Dopo tanti anni noi donne abbiamo bisogno di tante conferme quotidiane», ha aggiunto, «quando cerchi delle cose e non arrivano non resta che ...

“Gigi secondo me…”. La Tatangelo torna a parlare dell’ex. Ospite al Maurizio Costanzo - Anna inizia a dire la sua e chi spunta all’improvviso? Naturalmente lui : D’Alessio. E a quel punto tra i due sono scintille vere : Un colpo di scena dopo l’altro. Prima il comunicato congiunto “ci prendiamo una pausa”, poi Anna Tatangelo lascia la casa che condivideva con Gigi D’Alessio e porta con sé il figlio Andrea. Pettegolezzi, su pettegolezzi fino alle dichiarazioni della cantante di Sora che hanno scatenato le ire di Ilaria, la figlia dell’ormai ex. Poi Claudio il primogenito del cantautore ha cercato di fare da paciere, ma intanto s è beccato un rinvio a ...