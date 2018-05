Ghali annuncia il primo tour nei palazzetti : Dopo che 'Album', il suo primo lavoro in studio, è stato il quinto album più venduto dell'intero 2017 e quello che ha registrato più streaming su Spotify e dopo che molti dei singoli brani, da 'Ninna Nanna' a 'Cara Italia', sono stati certificati multiplatino, Ghali, astro nascente della scena musicale italiana, annuncia oggi sui ...

Ghali annuncia il primo tour nei palazzetti : Roma, 4 mag. , AdnKronos, - Dopo che 'Album', il suo primo lavoro in studio, è stato il quinto album più venduto dell'intero 2017 e quello che ha registrato più streaming su Spotify e dopo che molti ...

Ghali annuncia il primo tour nei palazzetti : Dopo che 'Album', il suo primo lavoro in studio, è stato il quinto album più venduto dell'intero 2017 e quello che ha registrato più streaming su Spotify e dopo che molti dei singoli brani, da 'Ninna Nanna' a 'Cara Italia', sono stati certificati multiplatino, Ghali , astro nascente della scena musicale italiana, annuncia oggi sui ...

Ghali annuncia il tour : 11 concerti in tutta Italia : Ghali, nuova star della scena musicale Italiana, rapper ma non solo, ha scelto Torino per aprire il suo nuovo tour. Appuntamento il 20 ottobre al Pala Alpitour. Seguiranno 11 concerti indoor, fino al ...

Ghali annuncia sui social il primo tour nei palazzetti : ... ' Album ' , il suo primo album in studio, è il quinto più venduto dell'intero anno 2017 secondo i dati ufficiali Fimi/Gfk e in prima posizione come album che ha registrato più streaming su Spotify. ...

Ghali annuncia il suo tour : a novembre sarà in concerto ad Acireale : TORINO - Ghali, nuova star della scena musicale italiana, rapper ma non solo, ha scelto Torino per aprire il suo nuovo tour. Appuntamento il 20 ottobre al Pala Alpitour. Seguiranno 11 concerti indoor, ...

Ghali annuncia sui social il primo tour nei palazzetti : Roma – Ghali, la nuova superstar della scena musicale italiana, ha annunciato sui social che dal 20 ottobre partirà il suo primo tour nelle più importanti arene indoor italiane, un nuovo progetto live super atteso dai suoi fan. Intanto l’artista continua a conquistare numeri straordinari su tutte le piattaforme: le views dei suoi video su YouTube hanno superato i 450 milioni, […]

PEACE & LOVE/ Ghali lancia il singolo con Sfera Ebbasta e annuncia il tour nei palazzetti 2018 : PEACE & LOVE è l'evoluzione di un rapporto decennale che ha tenuto Sfera Ebbasta e Ghali insieme e divisi nello stesso tempo: "Il momento è arrivato, ditelo ai vostri amici".(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 15:09:00 GMT)

Ghali ha annunciato il suo primo tour nei palazzetti : Uuuuh happy days The post Ghali ha annunciato il suo primo tour nei palazzetti appeared first on News Mtv Italia.