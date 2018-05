Gf | rissa tra Favoloso e Alberto e lite con Coccia?

“Solo casini”. Gf - rissa sfiorata tra Luigi e Simone Coccia Colaiuta. Notte da delirio nella casa di Cinecittà : Favoloso beve - insulta Stefania Pezzopane ed è caos totale : Non si placano le tensioni al “Grande Fratello”. Dopo l’aggressione verbale di Baye Dame ad Aida Nizar, che è costata la squalifica al ragazzo italo-senegalese, ieri sera si sarebbero aperti due nuovi “fronti di guerra”: il primo vede schierati Luigi Mario Favoloso contro Alberto Mezzetti alias il Tarzan di Viterbo, mentre il secondo (ancora da confermare) lo stesso Favoloso ma stavolta coinvolto in una ...

Qualiano - rissa in Consiglio comunale : colpiti due consiglieri. Scontro tra sindaco e Casapound : Lite in Consiglio comunale a Qualiano. Due i consiglieri che sarebbero stati presi di mira ieri da alcuni esponenti dell'estrema destra. I fatti si sono verificati al termine della seduta del civico ...

Un'altra rissa in centro a Bolzano : il video : Bolzano. Nuova, ennesima rissa in pieno centro a Bolzano, stavolta nel passaggio che collega piazza Verdi con via Alto Adige. Due giovani sono venuti alle mani nel pomeriggio e ad intervenire sono ...

Matteo Renzi - sul sito senzadime.it i nomi di favorevoli e contrari al M5s : è rissa nel Pd : Nel Partito democratico il clima alla vigilia della riunione della Direzione è da rissa fra bande. A far scoppiare l'ultima polemica è stato l'intero elenco dei membri della Direzione pubblicato sul ...

Beautiful - anticipazioni trame dal 7 al 12 maggio : incendio alla Spectra e nuova rissa tra Quinn e Sheila : Secondo round “Sheila vs Quinn” a Beautiful! Nelle nuove puntate italiane della soap, in onda la prossima settimana, assisteremo all’ennesima rissa tra la moglie e la ex moglie di Eric. Anche stavolta non ci sarà esclusione di colpi, e la Carter tenterà di strangolare la sua odiata avversaria! Inoltre, Bill Spencer metterà in atto il suo diabolico piano per distruggere la Spectra Fashions: la casa di moda andrà in fiamme e ...

Mantova : rissa e spari a salve in strada - quattro arresti : Milano, 2 mag. (AdnKronos) - E' di quattro arrestati il bilancio di una rissa, con tanto di esplosione di colpi a salve, avvenuta nella serata di ieri a Roverbella, comune in provincia di Mantova. A finire in manette, dopo l'intervento dei militari del Nucleo operativo e radiomobile, sono stati due

rissa M5s-Pd - Salvini alla finestra : "Mai rotto con Di Maio" : Elezioni in Friuli Venezia Giulia, la Lega confida nella vittoria Renzi: "M5s-Pd? Chi ha perso non può andare al governo"

'Non ti sai vestire' e scoppia la rissa tra dodicenni : Ancora un gravissimo fatto di cronaca, ad Avellino, che vede protagonisti alcuni giovanissimi. A farne le spese, un13enne, che, stando a quanto riferiscono i testimoni, è stato aggredito al corso principale del capoluogo Irpino. Alla basedella zuffa: i vestiti del ragazzino "non alla moda".Il ragazzino ha riportato forti contusioni. Le volanti del 113 hanno identificato i due responsabili ma, quest'ultimi, nonsono chiaramente imputabili. Essendo ...

Maxi rissa al porto di Reggio Calabria : scontri tra tifosi di Catania e Catanzaro - i provvedimenti : Non si è fatta attendere la risposta del Questore della Provincia di Reggio Calabria dopo il deprecabile episodio del 18 febbraio scorso, relativo agli scontri tra i tifosi del “Catanzaro Calcio” e quelli del “Catania Calcio”, avvenuti presso il porto di Reggio Calabria, ove le due tifoserie si erano casualmente incontrate, in quanto la prima era diretta in Sicilia per assistere all’incontro di calcio con la squadra agrigentina dell’“Akragas”, ...

“Ecco cosa sei…”. Bordate contro Heather Parisi dopo le ultime polemiche nel corso di Amici. La cantante - sempre più nella bufera - presa di mira anche dalla collega vip. Che non le risparmia parole al veleno : la rissa-trash è servita : E meno male che soltanto pochi giorni fa la produzione di Amici 17 lanciava un appello attraverso un comunicato stampa ufficiale augurandosi che all’interno della trasmissione si respirasse un clima più sereno, invitando tra l’altro le parti coinvolte nelle ultime discussioni “a ritrovare un sereno spirito di partecipazione al programma”. Il riferimento era a Biondo e a Heather Parisi in seguito alle minacce di ...

Torre del Greco. Maxi rissa tra due bande di ragazzi : arrestato 23enne : Torre DEL Greco. Maxi rissa a corso Garibaldi: un arresto. Si sono presi a cazzotti due gruppi di ragazzi dopo essersi dato appuntamento a corso Garibaldi, l'area della movida Torrese che dopo il ...

GF 2018 : rissa sfiorata tra Aida Nizar e Baye Dame - web in rivolta! : Una violenta lite nella casa del Grande Fratello ha mandato all’aria l’armonia che avrebbe dovuto esserci per il giorno della Festa della Liberazione. Cosa è successo tra Aida Nizar e Baye Dame? Ecco tutti i dettagli della lite! Eravamo certi che con il suo ingresso nella casa Aida avrebbe rotto gli equilibri che si erano creati fra i concorrenti, ma ciò che è accaduto nella giornata del 25 Aprile ci ha rivelato ...

Grande Fratello - rissa tra Baye Dame e Aida Nizar : 'Ti attacco al muro'. Panico - regia costretta a staccare le riprese : Tensione alle stelle nella casa del Grande Fratello . Si è sfiorata letteralmente la rissa tra Aida Nizar e Baye Dame per colpa di un tiramisù . Il litigioso senegalese ne ha preparate 17 porzioni da ...

Roma - due ultrà indagati per la rissa con i tifosi del Liverpool : un irlandese in coma - verso la stangata Uefa : L' As Roma si 'vergogna' per il comportamento di una parte dei suoi tifosi. Così il club giallorosso condanna gli incidenti prepartita di Liverpool, una macchia che stride con l' omaggio tributato ...