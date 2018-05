GF 2018 | chi mente e chi sa?

Scandalo molestie - Nobel Letteratura 2018 non assegnato/ Sex-gate - chi è Jean-Claude Arnault : Il Premio Nobel della Letteratura 2018 non sarà assegnato: che succede in Svezia? Scandalo molestie coinvolge Arnault, marito di un membro dell'Accademia Reale e travolge la Commissione(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 14:25:00 GMT)

Sciopero aerei 8 maggio 2018 : orari e chi protesta Video : Mancano pochi giorni allo Sciopero degli aerei previsto il prossimo 8 maggio. A re gli orari e quali lavoratori aderiranno alla protesta attesa all'inizio della prossima settimana. maggio sara' un mese particolarmente intenso per gli scioperi, sia del settore ferroviario [Video] che del trasporto pubblico locale. Le proteste in ambito #Aereo saranno concentrate in un'unica data, quella del martedì della seconda settimana del mese. I principali ...

Calcio femminile - Serie A 2018 : il Brescia affronta l’Empoli Ladies e la Juventus in trasferta contro il Chievo. La sfida continua! : Penultimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A ed ancora alcuni verdetti sono da emettere. In primis, la lotta per lo Scudetto tra Brescia e Juventus è sempre più intensa, anche dopo il confronto dei quarti di finale di Coppa Italia vinto dalle Leonesse (1-0) a Vinovo. Il calendario prevede per le due contendenti al titolo (attualmente a pari punti a quota 54) due impegni di tenore diverso: le Rondinelle se la vedranno contro ...

“Da Giotto a de Chirico ? I Tesori nascosti” al Castello Ursino di Catania sino al 20 maggio 2018 : “La caccia ai quadri non ha regole, non ha obiettivi, non ha approdi, è imprevedibile. Non si trova quello che si cerca, si cerca quello che si trova. Talvolta molto oltre il desiderio e le aspettative”. ? Vittorio Sgarbi Fino al 20 maggio 2018 il Castello Ursino di Catania ospiterà l’imperdibile mostra “Da Giotto a […]

Sanremo - ancora pochi giorni per votare i finalisti dell'Ariston Comic Selfie 2018 : ... nelle diverse figure di conduttori e ospiti, vedranno la partecipazione di Diana Del Bufalo , Edoardo Mecca , Leonardo Fiaschi e Chiara Magliocchetti , e saranno trasmesse in diretta streaming dal ...

Grande Fratello 2018 : querela in vista per delle dichiarazioni Video : Nonostante il #Grande Fratello sia iniziato da circa due settimane, è gia' al centro delle polemiche. La situazione è degenerata con l'ingresso nella casa dell'esplosiva #Aida Nizar, famosa in Spagna per aver partecipato a un'edizione della versione spagnola del reality con l'ex naufrago Marco Ferri, da poco reduce dell'Isola dei famosi. Da alcuni giorni Aida ha confessato di avere dei problemi allo stomaco e per questo motivo tende a vomitare. ...

Vodafone Special Limited Edition per chi passa da Wind Tre o Tim : le offerte dal 4 maggio 2018 : Vodafone lancia le nuove offerte Winback con portabilità del numero con le tariffe mobili Special Limited Edition indirizzate ai clienti Wind o Tim a partire dal 4 maggio 2018: i dettaglio.Vodafone proprio oggi 4 maggio 2018 lancia sul mercato una serie di nuove offerte tariffarie WinBack che cercano di convincere gli attuali clienti degli operatori telefonici Wind e Tim a tornare con lo storico operatore rosso.Al momento non ci sono ...

Aida Nizar - Grande Fratello 2018/ Attacco a Luigi Favoloso : "Sei stato meschino. Contro di me battute volgari" : Grande Fratello 2018, Aida Nizar si confronta con Luigi Favoloso e lancia dure accuse: "Sei stato meschino. Contro di me battute volgari, schifose"(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 07:00:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Cottarelli e i rischi dell’invecchiamento della popolazione (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 4 maggio. Cottarelli e i rischi dell’invecchiamento della popolazione. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 06:33:00 GMT)

Sky Sport MotoGP HD Gp Spagna Diretta Esclusiva (3 - 6 Maggio 2018) [in chiaro differita TV8] : Più Gran Premi, più esclusive, più tecnologia: anche per il 2018 Sky Sport si conferma il punto di riferimento per tutti gli appassionati di motori, con la copertura assoluta dei due Mondiali di Formula 1 e MotoGP: in totale 40 gare in Diretta, di cui 28 in Esclusiva live, 7 in più rispetto alla passata stagione. E’ una nuova era per il MotorSport in tv. Per la Formul...

Lotta - Europei 2018 : Turchia e Russia a podio in tutte le categorie - Anastasia Bratchikova fa impazzire di gioia il pubblico di Kaspiisk : Russia sul podio in tutte e cinque le categorie di peso della Lotta femminile giunte ad assegnare le medaglie agli Europei 2018 di Kaspiisk (Russia). I padroni di casa continuano a dominare la competizione, ma stavolta è la Turchia ad emulare i russi monopolizzando i podi e collezionando anche il maggior numero di ori, ben due, nella prima sessione di finali dedicata alle donne. Nella categoria -59kg ha trionfato la turca Elif Yesilirmak, che ha ...