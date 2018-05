Germania supera Norvegia nel campo delle auto elettrificate

Auto elettriche - La Germania supera la Norvegia : La Norvegia cede alla Germania lo scettro di Paese europeo con il più alto numero di Auto elettrificate vendute. Un dato confermato dalle statistiche diffuse dalla Acea e relative al primo trimestre del 2018. I tedeschi hanno totalizzato 17.574 veicoli elettrificati, suddivisi tra 9.127 elettriche (BEV) e 8.447 ibride plug-in (PHEV), battendo così gli scandinavi, che hanno raggiunto le 16.182 vetture (9.694 elettriche e 6.488 ibride). Resta ...

Fed Cup 2018 - la finale sarà Repubblica Ceca-Stati Uniti. Superate Germania e Francia : La finale della Fed Cup 2018 sarà Repubblica Ceca-Stati Uniti: questo l’esito delle due semifinali, che hanno visto prevalere in entrambi i casi la formazione in trasferta. Le ceche si sono imposte in Germania per 4-1, mentre le statunitensi sono passate in Francia per 3-2. In tutti e due i casi a dare il punto decisivo è stato il quarto singolare, con entrambi i doppi giocati a punteggio acquisito. L’atto finale si giocherà in ...

Volley : Europei Under 17 - le azzurre superano la Germania sono prime nella Pool : SOFIA , BULGARIA, - Quinto successo in cinque partite per l' Italia nella prima fase del Campionato Europeo Under 17. Le azzurre chiudono la Pool II dominando la sfida con la Germania, vinta con un ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : la Svezia supera la Germania e resta imbattuta. La Corea del Sud vince con gli Stati Uniti all’extra-end : Arriva l’ottava vittoria consecutiva per la Svezia ai Mondiali di Curling femminile, in corso di svolgimento a North Bay (Canada). Le campionesse olimpiche hanno superato agevolmente anche la Germania per 8-4 e restano quindi imbattute al comando della classifica. La squadra capitanata dalla skip Anna Hasselborg ha chiuso di fatto la partita già a metà gara, con il punteggio sul 6-1 e ha poi amministrato il vantaggio nella seconda parte, con le ...