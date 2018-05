GEORGES MELIES Il tema del viaggio fondamentale per il regista

GEORGES Méliès/ Il cinema dei film-varietà - il teatro dell'impossibile e dell'anarchia : Il Doodle di Google dedicato a Georges Méliès: parigino, considerato l'inventore del montaggio e del cinema horror, viene celebrato il suo film "Alla conquista del Polo"(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 20:06:00 GMT)

Chi era GEORGES Méliès - uno dei padri del cinema : Georges Méliès appartiene al cinema così come i fratelli Lumière e, per la prima volta, il doodle diventa interattivo a 360° in onore alla fantasia del regista e attore francese nato nel 1861, nel pieno dell’epoca del precinema che avrebbe portato, nel giro di 3 decenni, alla nascita di un nuovo intrattenimento di portata mondiale. Il doodle si intitola Viaggio nella Luna e ripercorre le invenzioni di Méliès, metafora per celebrare il corto À ...

Google celebra GEORGES Méliès con un Doodle storico : è il primo interattivo a 360° e in realtà virtuale : Georges Méliès è stato un pionieristico illusionista e regista francese: nato a Parigi l’8 dicembre 1861 e morto sempre nella capitale francese il 21 gennaio 1938 all’età di 76 anni e oggi Google lo celebra con un Doodle storico, il primo interattivo a 360° e in realtà virtuale, creato in collaborazione con i team di Google Spotlight Stories, Google Arts & Culture e della Cinémathèque Française. Non a caso questo momento storico ...