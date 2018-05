Gentiloni | Italia faccia Italia in Ue

Gentiloni : l'Italia non può permettersi di essere fuori o contro l'euro : Per quanto riguarda l'europa, ha detto Gentiloni, "i paesi Ue del Mediterraneo dopo la Brexit rappresentano il 50% dell'economia europea, non sono quattro poveracci, ma un blocco molto rilevante e ...

Gentiloni 'Italia non può essere fuori dall euro'. Migranti 'Ne abbiamo bisogno. Ma flusso sia sicuro' : Noi siamo leader di questa questione e ce lo riconosce tutto il mondo'. Tra i successi della politica estera italiana elencati dal premier, la Libia. 'Negli ultimi anni, uno dei più grandi risultati ...

Gentiloni : mai Italia fuori o contro Ue : 19.44 "Guai se l'Italia smettesse di fare l' Italia in politica estera: non possiamo permetterci di uscire dai binari europei ma neppure ritenere esaurita la nostra politica estera perché questi binari pur rilevanti non sono esaustivi e l'Italia deve continuare a difendere anche i propri interessi". Lo sottolinea il premier Gentiloni, a Genova. Poi ammonisce: "L'Italia non è un Paese neutrale, non può permettersi di essere fuori o contro ...

Gentiloni - Italia non può permettersi di essere contro Ue - difenda propri interessi : Quello che direi e che dirò è che l'Italia, in una politica estera sempre più importante, deve fare l'Italia: trovare sempre una combinazione tra i nostri interessi nazionali e le nostre alleanze ...

Gentiloni : approvato Def - fotografa uscita dell'Italia dalla crisi : Roma, 26 apr. , askanews, Dal Documento di economia e finanza approvato in Consiglio dei ministri 'emerge un quadro positivo che riflette il lavoro fatto in questi anni. L'Italia è uscita finalmente dalla crisi economica più difficile dal ...

Gentiloni : ok CdM Def e decreto Alitalia : 12.53 Via libera del Consiglio dei Ministri al Def e al decreto Alitalia, che proroga i tempi di vendita. E' stato approvato, ha detto il premier Gentiloni,"un def particolare,a politiche invariate,che non contiene la parte programmatica delle riforme che spettano al prossimo governo"."Emerge un quadro positivo,l'Italia è uscita dalla crisi,la crescita è ripresa e si è andata consolidando,il lavoro è cresciuto di un mln di posti,il deficit si ...

Gentiloni : "Italia fuori dalla crisi grazie al nostro governo" : Il Consiglio dei ministri ha approvato il Def "a politiche invariate che non contiene parti programmatiche e riforme che spettano al prossimo governo e che fotografa la situazione tendenziale dalla quale emerge quadro positivo", ha dichiarato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Che poi ha aggiunto: "È indispensabile inoltre che i buoni risultati economici si traducano in buoni risultati sociali. Oggi con questo Def fotografiamo ...

Governo : Gentiloni - approvati decreto Alitalia e Def : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – Via libera del Consiglio dei ministri al Def e al decreto Alitalia. Ad annunciarlo il premier, Paolo Gentiloni. L'articolo Governo: Gentiloni, approvati decreto Alitalia e Def sembra essere il primo su Meteo Web.

GUERRA IN YEMEN/ Così una società di armi mette nei guai Gentiloni e l'Italia : La GUERRA tra sauditi e sciiti continua ad aggravare la crisi umanitaria in YEMEN, aprendo al Senato Usa un dibattito bipartisan sulla vendita indiscriminata di armi. CALEB J. WULFF(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 06:07:00 GMT)ISRAELE-PALESTINA/ Ecco perché vincono gli estremisti di entrambe le parti, di C.J. WulffTERZA GUERRA MONDIALE/ Afghanistan, Isis e Al Qaeda tengono in scacco Washington, di C.J. Wulff

Gentiloni a Bucarest - più forti le relazioni Italia-Romania : 3 Nel momento in cui il Paese attende ancora un nuovo Governo , visita del presidente del Consiglio, Paolo #Gentiloni , a Bucarest , in #romania . Qui il premier italiano ha rilasciato dichiarazioni ...

Gentiloni a Bucarest - più forti le relazioni Italia-Romania : 3 Nel momento in cui il Paese attende ancora un nuovo Governo, visita del presidente del Consiglio, Paolo #Gentiloni, a Bucarest, in #romania. Qui il premier italiano ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti, insieme al primo ministro rumeno, Viorica Dancila. Gentiloni ha tenuto anche una conferenza congiunta con Klaus Werner Iohannis, presidente della Repubblica della Romania. Viorica Dancila si è soffermata sull'atmosfera ...

Governo - Gentiloni : “Serve una soluzione politica in tempi rapidi per l’Italia” : “L’attuale Governo è impegnato, nessuno ha staccato la spina. Ma certamente serve una soluzione politica in tempi rapidi che dia certezza del ruolo dell’Italia“. La “spinta” arriva dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che risponde così, durante una visita ufficiale in Romania, a una domanda sullo stallo del Governo, nel giorno in cui si incontrano la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente della ...

Siria - Gentiloni : “Nessun dubbio - usato il gasItalia non neutrale - è coerente alleato Usa” : Siria, Gentiloni: “Nessun dubbio, usato il gasItalia non neutrale, è coerente alleato Usa” Per Gentiloni la risposta del 14 aprile da parte di Usa, Francia e Gran Bretagna, è stata “una risposta motivata, mirata e circoscritta. Non ci sono indicazioni di vittime civiline’ indicazioni di danni collaterali” il che dimostra che “larisposta è stata coordinata”. […]

Siria - Gentiloni : "Nessun dubbio - usato il gasItalia non neutrale - è coerente alleato Usa" : Per Gentiloni la risposta del 14 aprile da parte di Usa, Francia e Gran Bretagna, è stata "una risposta motivata, mirata e circoscritta. Non ci sono indicazioni di vittime civiline' indicazioni di danni collaterali" il che dimostra che "larisposta è stata coordinata".