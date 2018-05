Genoa - se parte Veloso può arrivare il talento di un top club : E' Youssef Ait Bennasser, 21enne, centrocampista in forza al Monaco il possibile sostituto di Miguel Veloso per la prossima stagione. Il Genoa di Enrico Preziosi è già attivissimo sul calciomercato, la società rossoblu vuole bruciare le tappe e farsi trovare pronta per giugno. Veloso in Cina? Per il Genoa c'è Bennasser Tra i tanti nodi di da sciogliere c'è quello relativo al centrocampista portoghese, la cui permanenza sotto la lanterna è ormai ...

Konko mette in guardia l'Atalanta «Occhio alle ripartenze del Genoa» : Il francese ha giocato in entrambe le squadre che si sfidano domenica: «Tutti dicono che vinceranno i nerazzurri e magari accadrà, ma non sarà facile»

DIRETTA / Genoa Cagliari (risultato live 0-0) streaming video e tv : Un'opportunità per parte : DIRETTA Genoa-Cagliari: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma al Ferraris martedì 3 aprile 2018.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 18:55:00 GMT)

DIRETTA/ Napoli-Genoa - risultato finale 1-0 - streaming video e tv : i partenopei tornano a vincere! : DIRETTA Napoli-Genoa, info streaming video e tv: al San Paolo i partenopei di Maurizio Sarri ospitano i grifoni di Davide Ballardini.

Corsa scudetto - il Napoli riparte : Albiol piega il Genoa - -2 dalla Juve : Il Napoli, reduce dallo 0 a 0 di San Siro e prima ancora dal rovescio casalingo con la Roma riesce ad avere la meglio su un ottimo Genoa grazie a una rete di Albiol nel secondo tempo di testa su...

Genoa-Milan : Bonucci e Perin in lacrime : il gesto da parte dell’arbitro [FOTO] : 1/4 ...

Serie A Genoa - lavoro a parte per Veloso e Rossi : GENOVA - Ripresa dei lavori in casa Genoa . Il tecnico Ballardini ha fatto oggi svolgere una seduta carica di lavoro: fase di riscaldamento, possesso palla, esercitazioni tecniche, partita a campo ...