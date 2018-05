General Motors - Progettazione e stampa in 3D per ridurre il peso

General Motors - utile in calo ma sopra le attese : Risultati in calo per General Motors , che ha risentito nel primo trimestre del 2018 di una minore produzione negli Stati Uniti. Il colosso americano ha registrato un utile pari a 1,05 miliardi di ...

General Motors corre grazie alle immatricolazioni : Un'economia in crescita e nuovi prodotti ci hanno aiutato a realizzare un piano di grande successo per conquistare nuovi clienti", ha affermato Kurt McNeil , vicepresidente delle vendite negli Stati ...

Pioggia di acquisti su General Motors : Brilla General Motors , che passa di mano con un aumento del 2,11%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dello S&P-500 . Ciò significa che il ...

General Motors - L'autonoma Cruise AV su strada nel 2019 : Dopo mesi di sviluppo la General Motors ha annunciato che nel 2019 metterà in commercio la sua prima auto senza conducente, la Cruise AV. La nuova autonoma sarà costruita all'interno dello stabilimento di Orion, nel Michigan, a fianco delle linee produttive delle Chevrolet Bolt e Sonic.Senza volante. Il gruppo americano ha costruito e testato su strada oltre 200 prototipi Cruise basati sulla Chevrolet Bolt e confida di poter lanciare le proprie ...

General Motors - Un servizio di car sharing tra privati in stile Airbnb : La General Motors è pronta a lanciare un progetto pilota di car sharing tra clienti privati, ispirandosi alla formula di Airbnb e alle analoghe soluzioni che altre case costruttrici stanno già sperimentando. Progetto pilota in estate. Secondo le informazioni raccolte da Automotive News, i test saranno avviati in estate sfruttando la piattaforma Maven: i clienti renderanno disponibili le proprie vetture nei momenti in cui non sono in uso e ...