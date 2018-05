Galaxy S10 | il dopo S9 | arriverà a gennaio 2019 per lasciare spazio allo smartphone

Samsung Galaxy S10 Beyond : primi rumors sul nuovo dispositivo/ Camera frontale 3D e senza notch? : Samsung Galaxy S10 Beyond: primi rumors sul nuovo dispositivo. Camera frontale 3D e senza notch? Alcune indiscrezioni sul nuovo telefonino della multinazione coreana(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:10:00 GMT)

Anticipato il Samsung Galaxy S10 per colpa del Galaxy X? Le ultime ipotesi : Prendono una piega decisamente importante le indiscrezioni relative al Samsung Galaxy S10, di cui il magazine sudcoreano 'The Bell' avrebbe affermato sarà presentato in anticipo, a cavallo del mese di gennaio prossimo. C'è una spiegazione logica a quanto appena descritto: il colosso di Seul avrebbe avviato la richiesta di fornitura della componentistica interna destinata al Samsung Galaxy S10 per il mese di ottobre, e del Galaxy X per quello di ...

Samsung Galaxy S10 potrebbe essere presentato a gennaio - a causa di Galaxy X : Il lancio di Samsung Galaxy S10 dovrebbe essere anticipato a gennaio 2019 per lasciare spazio a Galaxy X, il primo smartphone pieghevole che potrebbe arrivare al MWC 2019. L'articolo Samsung Galaxy S10 potrebbe essere presentato a gennaio, a causa di Galaxy X proviene da TuttoAndroid.

Nuove informazioni su Samsung Galaxy S10 e sul lettore di impronte di Galaxy Note 9 : Scopriamo il nome in codice di Samsung Galaxy S10, alcune novità che potrebbe introdurre e il possibile funzionamento del lettore di impronte nello schermo di Samsung Galaxy Note 9. L'articolo Nuove informazioni su Samsung Galaxy S10 e sul lettore di impronte di Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Oltre i limiti attuali il Samsung Galaxy S10 : nome progetto ed altre caratteristiche : Si riprende a discutere del futuro Samsung Galaxy S10, un dispositivo sicuramente lontano nel tempo, ma che già sta catturando diverse attenzioni da parte degli addetti ai lavori. In particolare, dalle pagine del portale locale 'thebell.co.kr', è già venuto fuori il nome in codice del progetto, che sembra essere stato definito 'Beyond', che in inglese significa 'Oltre'. Un qualcosa che va al di sopra di quanto finora realizzato, e per questo ...

Galaxy X e Galaxy S10 sono smartphone diversi : pieghevole solo il primo : Altro che incognita, il Galaxy X si sta delineando sempre più con le poche e sporadiche notizie che trapelano ed è ormai certo che sarà uno smarthpone pieghevole ben diverso dal Galaxy S10 che manterrà il design della lineup sudcoreana. Ecco cosa sappiamo ad oggi dei due smartphone Android. Galaxy X: pieghevole da 7 pollici con tre display Le notizie, rare e minime, sul Galaxy X degli ultimi giorni riguardano i display, pare ben tre, ciascuno da ...

Samsung non cambia : il Galaxy S10 avrà lo stesso design di S8 e S9 : (Foto: Lorenzo Longhitano) Samsung ha appena iniziato a raccogliere i frutti dei suoi sforzi mettendo in commercio l’apprezzato Galaxy S9, ma la società non può concedersi tregue: Apple continua a macinare risultati ottimi, Huawei incombe e gli altri avversari dalla Cina sono più agguerriti che mai. Per questo gli ingegneri dell’azienda sembrano aver già fatto il punto sul design e sulle caratteristiche principali di Galaxy S10 (o in ...

Galaxy S10 : il design seguirà le orme dei Galaxy S8 e S9 senza troppi stravolgimenti : Secondo recenti voci di corridoio Samsung avrebbe già stabilito il design del prossimo Galaxy S10, che seguirà le orme dei precedenti Galaxy S8 e Galaxy S9 senza troppi cambiamenti ma solo ottimizzazioni.E’ passato poco più di un mese dalla presentazione dei nuovi top di gamma Galaxy S9 e S9+, che già sul web si inizia a parlare del loro successore: l’immaginario Galaxy S10.In passato tanti avevano affermato che il modello S10 ...

Samsung Galaxy S10 : fotocamera 3D - Exynos 9820 e sensore di impronte sotto il display : Samsung Galaxy S10 è oggetto di rumor già da qualche tempo, è lo smartphone più atteso del 2019 visti anche gli scarsi risultati del Galaxy S9 che non ha saputo conquistare clienti con il solo Super Slo-Mo e le Emoji AR. Sembra ormai certo che il Samsung Galaxy del decimo anniversario non sarà uno smartphone pieghevole, ma avrà ancora un Infinity display più grande di quello attuale presente sul Galaxy S9. Samsung Galaxy S9 a febbraio 2019 con ...

Samsung Galaxy S10 immaginato con notch e retro rivisitato : Samsung Galaxy S10 avrà il notch? Ecco come viene immaginato il prossimo flagship della gamma S previsto per il 2019, con qualche prima indicazione sulle possibili caratteristiche tecniche. L'articolo Samsung Galaxy S10 immaginato con notch e retro rivisitato proviene da TuttoAndroid.

Due novità previste con il Samsung Galaxy S10 : rumors del 17 aprile : Sono trascorse poche settimane dall'arrivo ufficiale sul mercato del nuovo Samsung Galaxy S9, eppure in questi giorni si parla con insistenza di un prodotto come il Samsung Galaxy S10, nonostante manchino non meno di dieci mesi alla sua presentazione. A parlare di questo progetto, nel corso delle ultime ore, è stato il sito TheBell, che in passato ha già indovinato alcune previsioni su prodotti poi commercializzati dal colosso coreano nei mesi ...

Samsung Exynos 9820 è già in cantiere - in attesa di Samsung Galaxy S10 : Samsung è già al lavoro sul nuovo Exynos 9820, il processore che verrà utilizzato su Samsung Galaxy S10: ecco i primi dettagli sul nuovo chip. L'articolo Samsung Exynos 9820 è già in cantiere, in attesa di Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S10 nel 2019 forse avrà il riconoscimento del volto 3D come iPhone X 2017 - : Se questo verrà confermato si tratterà di un ritardo di un anno e mezzo rispetto a iPhone X del 2017, un periodo di tempo considerevole nel mondo della tecnologia e degli smartphone, ma comunque ...