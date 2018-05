Fumetti maggio 2018 | gli 8 titoli da non perdere

gqitalia

(Di venerdì 4 maggio 2018) Complice il Comicon di Napoli, che quest’anno ha totalizzato un nuovo record di presenze con oltre 150 mila visitatori in quattro giorni,è un mese ricchissimo di novità a, sia per quanto riguarda gli albi da edicola che i volumi da libreria. Ecco i Magnifici 8 imperdibili Xerxes n.1 di Frank Miller (Magic Press, 4 euro) A quasi vent’anni di distanza da 300, il maestro del fumetto americano Frank Miller riprende in mano l’antagonista di quell’epica storia, l’imperatore persiano Serse, per raccontarne le gesta parallelamente all’ascesa di Alessandro Magno, re dei Greci. Edita da Magic Press in albetti spillati, la miniserie si compone di cinque numeri, tutti scritti e disegnati dallo stesso Miller. A Panda Piace… Questo libro qui (Feltrinelli Comics, 16 euro) Per il decimo compleanno del simpatico Panda, la creatura adi ...