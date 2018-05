Frecce Tricolori | le donne pilota debutteranno nella stagione estiva

Frecce Tricolori : 'Si gettano in fumo 50mila euro' : Nel consiglio comunale di Verbania di giovedì 26 aprile è stata approvata una Variazione di bilancio. Fra cui 50.000 euro destinati al finanziamento del passaggio delle Frecce tricolori sul cielo della città di Verbania previsto per il 20 maggio.--La contestazione -Il gruppo consigliare Sinistra Unita, rappresentato da Vladimiro Di Gregorio, ha sollevato la sua accorata protesta. “Siamo allibiti e fortemente contrari a ‘gettare in fumo’ 50.000 ...