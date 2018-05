ilfattoquotidiano

: Frasi sulla Shoah, il presidente palestinese Abu Mazen si scusa: “Non volevo offendere, fu un crimine odioso”… - Cascavel47 : Frasi sulla Shoah, il presidente palestinese Abu Mazen si scusa: “Non volevo offendere, fu un crimine odioso”… - TutteLeNotizie : Frasi sulla Shoah, il presidente palestinese Abu Mazen si scusa: “Non volevo offendere, fu… - fattoquotidiano : Frasi sulla Shoah, il presidente palestinese Abu Mazen si scusa: “Non volevo offendere, fu un crimine odioso” -

(Di venerdì 4 maggio 2018) “Se qualcuno è rimasto offeso mi scuso, non era mia intenzionenessuno”. Dopo aver definito Israele “un prodotto coloniale” e aver sostenuto che l’usura è stata tra le cause della, ilAbuè tornato sulleincriminate pronunciate durante il Consiglio nazionaledi mercoledì: “Ho profondo rispetto per la fede ebraica e per altre fedi monoteistiche. Ribadisco la nostra ben nota condanna dellacome uno dei crimini più odiosi della storia ed esprimiamo solidarietà alle vittime”, ha detto il leader, che ha anche aggiunto di “condannare l’antisemitismo in tutte le sue forme”. Abu, parlando della questione ebraica in un discorso di 90 minuti trasmesso in diretta, aveva detto tra le altre cose: “La ‘questione ebraica’, che era diffusa in tutta Europa, ...