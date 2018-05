Frasi sulla Shoah | Abu Mazen si scusa | ' E' un crimine odioso'

tgcom24.mediaset

(Di venerdì 4 maggio 2018) Il presidente palestinese Abusi èto per le dichiarazioni sugli ebrei e lache hanno suscitato sdegno in tutto il mondo . "Non era mia intenzione offendere alcuno - ha detto -. Ho profondo rispetto per la fede ebraica e per altre fedi monoteistiche". Abuha quindi ribadito "la nostra ben nota condanna della ...