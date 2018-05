Franceschini | Renzi? Ha sbagliato

Renzi attacca M5S : ora che il governo si allontana sbroccano. Ma Franceschini : sbagli : Dopo essere riuscito a fermare sul nascere l'ipotesi di un confronto tra Pd e 5Stelle , Matteo Renzi rincara la dose in ragione del ritorno movimentista dei grillini: 'Per due mesi hanno fatto i bravi,...

Franceschini : Renzi superficiale sul M5S : 13.20 Per Franceschini la riflessione di Renzi sul M5S è "sbagliata e superficiale " "Proprio il fatto che Grillo e i 5 Stelle, fallita una prospettiva di governo, tornino ai toni populisti ed estremisti dimostra che avremmo dovuto accettare la sfida di un dialogo", dice il ministro della Cultura. "Come evolve un movimento che raccoglie il consenso di un terzo degli italiani riguarda anche il Pd e tutto il Paese ed è miope pensare sia un ...

Tuoni sul Pd : perché Franceschini e gli altri fanno la guerra a Renzi : Renzi non ha intenzione di andare allo scontro per essere usato come capro espiatorio delle difficoltà a individuare una linea politica nei confronti dei grillini, Maurizio Martina, Dario ...

Pd - renziani : niente conte in Direzione. Ira di Franceschini e Martina | : In vista della riunione dei Dem del 3 maggio, una bozza ribadisce la linea dell'ex segretario: "Sì confronto con M5s ma niente fiducia a un governo Salvini o Di Maio". Minoranze chiederanno voto su ...

"Ecco i favorevoli alla trattativa con M5S". Le "liste di proscrizione" filorenziane scatenano l'ira di Franceschini e Martina : Una "gogna", un "bollino di infamia" o "liste di proscrizione". A poche ore d alla Direzione del Partito Democratico che avrebbe dovuto decidere l'eventuale apertura a una trattativa di governo con M5S, poi morta sul nascere dopo il "diktat" di Matteo Renzi ospite da Fabio Fazio, le polemiche non si smorzano, anzi aumentano. Non solo tra i dirigenti del Pd, impegnati sulla conta interna, ma anche tra militanti che da settimane rilanciano ...

Il rientro in campo dell'ex premier spacca i dem - Franceschini : 'Renzi fa il signor no'. Ma la base apprezza : Martina attacca: 'In queste condizioni non si può guidare, rischiamo l'estinzione' dice il segretario reggente. Duro anche Franceschini: 'un vero leader rispetta una comunità anche quando non la guida ...