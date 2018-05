Fq Millennium | Peter Gomez presenta il nuovo numero | “Che cosa vi siete mangiati?”

ilfattoquotidiano

Bio, truffa per legge: prima delle elezioni il governo autorizza i big del settore a possedere quote degli enti che certificano la qualità. Dal conflitto d'interessi all'orrore: un nostro inviato entra con gli animalisti negli allevamenti lager, mentre a Latina i braccianti indiani si fanno di anfetamine ed eroina per sopportare i ritmi di lavoro. Ma il mangiare è anche piacere e mania. Gene Gnocchi: Italia, 60 milioni di chef.