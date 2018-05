Forza Italia contro M5s | “Italia sequestrata da Di Maio | sono egoisti e irresponsabili”

Audio e testo di Italiana di J-Ax e Fedez - un ritratto della società moderna tra punti di Forza e difetti : Italiana di J-Ax e Fedez è il nuovo singolo in radio dal 4 maggio e disponibile nei digital store e sulla piattaforme streaming. Si tratta dell'ultimo brano insieme per i due rapper, che con Italiana chiudono il sodalizio artistico che li ha portati a dominare le classifiche di vendita italiane degli ultimi anni. Il nuovo singolo Italiana di J-Ax e Fedez disegna un ritratto verosimile dell'Italia di oggi, tra punti di forza e debolezze del ...

Mulè - Forza Italia - : 'Di Maio cerca di rompere la coalizione - è infantilismo democratico' : Il neo parlamentare e portavoce di deputati e senatori FI Giorgio Mulè sulle ultime dichiarazioni di Di Maio contro la Lega di Salvini. 4 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Questione idrica a Scicli - i dubbi di Forza Italia : Che fine fanno i circa 4 milioni di metri cubi non conturati, si chiedono i consiglieri di Forza Italia che esigono risposte certe

Governo - Padellaro vs Toti : "I rapporti incestuosi tra Forza Italia e Lega ci sono". "Saranno a mia insaputa" : Antonio Padellaro a Otto e Mezzo , La7, torna a parlare dei rapporti reali ed esistenti tra Forza Italia e la Lega dando valore a quelle che Giovanni Toti chiama le insinuazioni di Luigi Di Maio 3 ...

Governo - Padellaro vs Toti : “I rapporti incestuosi tra Forza Italia e Lega ci sono”. “Saranno a mia insaputa” : Antonio Padellaro a Otto e Mezzo (La7) torna a parlare dei rapporti reali ed esistenti tra Forza Italia e la Lega dando valore a quelle che Giovanni Toti chiama le insinuazioni di Luigi Di Maio L'articolo Governo, Padellaro vs Toti: “I rapporti incestuosi tra Forza Italia e Lega ci sono”. “Saranno a mia insaputa” proviene da Il Fatto Quotidiano.

A Pechino si decidono le strategie delle 4 ruote Italia presente in Forza : Piero Evangelisti A Pechino si chiude domani Auto China, un Salone breve, meno di una settimana di apertura al pubblico, e come di consueto molto «classico», dedicato cioè prevalentemente alle vetture ...

Trapani - Forza Italia con Galluffo - la Lega avrà un suo candidato : Il Centro Polisportivo sarà in in partenariato con il Coni, da utilizzare come sede e base degli Sport Outdoor, verrà realizzato presso l'ex Casa Protetta per Anziani. Peraino sta già pensando di ...

Governo - Diego Fusaro : “M5s e Lega ancora nella presa mortifera di PD e Forza Italia” : Il filosofo marxista Diego Fusaro commenta a L’aria che tira (La7) lo stallo di Governo nel dibattito con il giornalista Roberto Arditti e Alessia Rotta (PD) L'articolo Governo, Diego Fusaro: “M5s e Lega ancora nella presa mortifera di PD e Forza Italia” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Premiata l'unità della coalizione. E anche Forza Italia torna a crescere : nostro inviato a TriesteUn trionfo annunciato. Il centrodestra ha strappato il Friuli Venezia Giulia alla sinistra e il leghista Massimiliano Fedriga è il nuovo presidente della Regione. Il voto ha confermato i sondaggi della vigilia ma con diverse sorprese. In primo luogo la bassa affluenza (49,61%), anche se non molto inferiore alle precedenti amministrative, che per un attimo ha acceso le speranze nel centrosinistra, visto che è sempre stata ...

Forza Italia chiede le dimissioni di Fico per il caso della colf in nero - i 5 Stelle lo difendono : La vicenda della presunta colf di Roberto Fico accende il dibattito in Parlamento. Sono soprattutto parlamentari di Forza Italia a chiedere un chiarimento sulla questione dei contributi, ventilando anche la necessità delle dimissioni della terza carica dello Stato qualora certe accuse venissero confermate dai fatti.Alcuni eletti del Pd - dopo l'ex segretario dem Matteo Renzi ieri sera - vogliono invece che il presidente della Camera venga ...

Beppe Grillo difende Di Maio e attacca Forza Italia e Pd : 'Parassiti' : Il momento è delicato e Beppe Grillo lo ha capito: da una parte Luigi Di Maio che non riuscirebbe a fare un governo nemmeno con se stesso e continua a prendere scoppole elettorali, dall'altra Roberto ...

Governo - Beppe Grillo difende Di Maio e attacca Pd e Forza Italia : "Vecchi partiti sono parassiti" : "L'entusiasmo di Luigi viene scambiato per bramosia di potere", scrive Grillo, "un tentativo di accordo con questi personaggi lo dobbiamo al paese"

Forza Italia : “Bocciata la ridicola politica dei due forni grillina” : “Il Pd non è morto e farà opposizione” rivendica Salvatore Spitaleri, segretario regionale del Pd a Trieste, commentando il 18%

Salvini 'ruba' almeno 50.000 voti a Di Maio. E Forza Italia regge : di Diodato Pirone La sorpresa delle elezioni friulane non sta tanto nella scontata vittoria del candidato del centrodestra, il leghista Massimiliano Fedriga , né nell'affermazione, pur notevole, della ...