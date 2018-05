Forte ascesa per Southwestern Energy

Forte ascesa per Damiani : Vigoroso rialzo per la società che produce gioielli , che passa di mano in Forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,94%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base ...

Forte ascesa per Phillips 66 : Seduta decisamente positiva per la multinazionale americana attiva nel settore energetico , che tratta in rialzo del 2,35%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si ...

Forte ascesa per Ferragamo : Seduta decisamente positiva per la maison del lusso , che tratta in rialzo del 2,16%. Il trend di Salvatore Ferragamo mostra un andamento in sintonia con quello del World Luxury Index . Questa ...

Forte ascesa per Halma : Protagonista Halma , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,62%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

Forte ascesa per Piquadro : Seduta decisamente positiva per il produttore italiano di pelletteria , che tratta in rialzo del 3,28%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , ...

Forte ascesa per EI Towers : Seduta decisamente positiva per la società di infrastrutture per le comunicazioni , che tratta in rialzo del 4,92%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di EI Towers evidenzia un ...

Forte ascesa per Pacific Gas & Electric : Effervescente Pacific Gas & Electric , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,23%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pacific Gas & Electric evidenzia un ...

Forte ascesa per Hess : Brilla Hess , che passa di mano con un aumento del 2,93%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hess evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dello S&P-500 . Ciò ...

Forte ascesa per Mattel : Brillante rialzo per il produttore statunitense di giocattoli , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,59%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

Forte ascesa per Bhp Billiton : Protagonista Bhp Billiton , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,63%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

Forte ascesa per Banca Carige : Seduta decisamente positiva per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che tratta in rialzo del 2,44%. L'andamento di Banca Carige nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza ...

Forte ascesa per Sherwin-Williams : Brilla Sherwin-Williams , che passa di mano con un aumento del 2,38%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sherwin-Williams evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline ...

Forte ascesa per Fluor : Seduta decisamente positiva per Fluor , che tratta in rialzo del 2,35%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fluor più pronunciata rispetto all'...

Forte ascesa per Simon Property : Brillante rialzo per Simon Property , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,14%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Simon ...