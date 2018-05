Formula 1 | Raikkonen si rilassa | quando Icemam mangia l' ice cream

Formula 1 - il Gp dell'Azerbaigian va a Hamilton davanti a Raikkonen e Perez. Quarto Vettel : Una gara ricca di colpi di scena: massiccia presenza della Safety Car, una collisione fra Ricciardo e Verstsppen porta al suicidio della Red Bull, Vettel domina per buona parte, ma sbaglia nel finale e perde la leadership del mondiale. Bottas fora a poco dal traguardo. Raikkonen fa un'ottima gara e sale sul podio alle spalle di Lewis

Formula 1 : GP Azerbaigian - rocambolesca vittoria di Hamilton davanti a Raikkonen. Vettel sbaglia un sorpasso e finisce 4° : Lewis Hamilton su Mercedes vince il GP di Formula 1 dell'Azerbaijan : per il campione del Mondo inglese si tratta del primo successo stagionale, il 63esimo in carriera. vittoria importantissima per Hamilton, che ha approfittato nel finale di un errore del ferrarista Vettel , tentativo ...

Formula1 Baku Ricciardo re delle Libere2; Raikkonen in scia - Vettel 11° : Daniel Ricciardo scatenato in Azerbaigian. Il pezzo pregiato del mercato piloti 2018 è stato il più veloce della prima giornata di prove libere sul cittadino di Baku. I migliori tempi si sono ...

Formula 1 - Vettel : “Ricciardo in Ferrari? Corre bene”/ Raikkonen sereno : “Sono 15 anni che sento storie...” : Formula 1, Vettel: “Ricciardo in Ferrari? Corre bene”. Raikkonen sereno: “Sono 15 anni che sento storie...”. Intanto la Scuderia di Maranello si prepara per il prossimo GP in Azerbaigian(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 19:20:00 GMT)

Formula 1 - Raikkonen tra simulatore e foto : eccolo a Maranello : Mentre sulla pista di Fiorano si sono alternati Giovinazzi e Kvyat per testare le gomme Pirelli del 2019 in test privati, nella Factory della Ferrari il lavoro di Kimi Raikkonen si è concentrato sul ...

Formula 1 - sorpresa Ricciardo in Cina. Raikkonen terzo : Al quarto posto il campione del mondo Lewis Hamilton, con la Mercedes, grazie ad una penalità di 10 secondi inflitta all'olandese della Red Bull Max Verstappen, che lo ha preceduto al traguardo, per ...

Formula 1 - Gp di Cina : sfida Bottas-Vettel - faticano Hamilton e Raikkonen – segui la diretta : Partenza regolare per il Gran Premio di Cina, terzo appuntamento della stagione di Formula 1. Vettel su Ferrari, scattato dalla pole, riesce a mantenere la prima posizione. Male Raikkonen sull’altra Rossa, che tenta subito l’attacco. Il finlandese viene scavalcato nel corso del primo giro dal connazionale Bottas (Mercedes), Verstappen (Red Bull). Hamilton sull’altra Mercedes è quinto, dietro Ricciardo sulla seconda Red Bull. Dopo ...

Formula 1 - Gp Cina : prima fila alla Ferrari. Vettel in pole - secondo Raikkonen. Dietro le Mercedes con Bottas e Hamilton : Gran premio a tinte rosse, quello di Shanghai. All’ultimo giro delle qualifiche Sebastian Vettel strappa la 52esima pole position della sua carriera. Segue il compagno di scuderia Kimi Raikkonen. Come in Bahrain, la Ferrari conquista la prima fila. E grazie al pilota tedesco segna un nuovo traguardo: il Cavallino non partiva dal primo posto in Cina dal 2004, quando a guidare la Rossa c’era Rubens Barrichello. Alle spalle delle ...

